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Бывший глава Владимирского тракторного завода рассказал о сервисе СКРЕПКА

24 ноября 2021, 11:07
Фото: pxhere.com
Финансист Иосиф Бакалейник рассказал о том, как прошел путь от финансового директора крупных предприятий до частного инвестирования. Он не раз входил в топ-10 рейтинга финансовых директоров России ИД «Коммерсант», а по версии Института Адама Смита и журнала «Карьера» Бакалейник занимал первые строчки этого рейтинга.

После окончания МГУ и работы в университете Иосиф Бакалейник устроился на Владимирский тракторный завод, где вскоре стал заместителем генерального директора по экономике. В 1989 году его зачислили в Гарвард. Обучение он смог совместить со стажировкой в консалтинговой компании, что помогло изучить бизнес и связь маркетинга и производства изнутри, передает newizv.ru.

В начале 1990-х годов Бакалейник принял предложение о работе от Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), являющейся частью Всемирного банка. Поначалу IFC занималась содействием приватизации в СССР на отдельных проектах. В 1994 году финансист ушел из IFC и стал главой Владимирского тракторного завода. Через три года бывший коллега предложил Бакалейнику участвовать в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК) в качестве финансового директора. Компании удалось сформировать успешную финансово-экономическую модель производства. Постепенно стали расти цены на нефть, восстанавливалась постсоветская экономика. Долгое время ТНК была лучшей нефтяной компанией в России, к ней появился интерес со стороны западных банков и нефтяных корпораций — Вritish Petroleum (ВР), Texaco.

В 2003 году Бакалейник стал главным финансовым директором в Сибирско-Уральской алюминиевой компании. В 2006 был стартовала процедура подготовки к размещению евробондов и выходу на фондовую биржу. Это было сделано после объединения с корпорацией РУСАЛ.

Через несколько лет финансист перешел в ГК «Ренова», где занимался несколькими проектами.

Сегодня Бакалейник завершил корпоративную карьеру и сосредоточился на частном инвестировании. Одним из его приоритетных проектов стал платежный сервис СКРЕПКА.

«СКРЕПКА позволяет пользователям накапливать значительные суммы кешбэка с повседневных покупок онлайн и офлайн в любых магазинах и направлять его на оплату за услуги ЖКХ, а также обслуживание любых кредитов и микрозаймов», — рассказал финансист.

По его мнению, СКРЕПКА пока не имеет аналогов в мире, а ее функционал очень востребован на рынке.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время проект привлечет внимание крупных российских и зарубежных инвесторов», — добавил Бакалейник.

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