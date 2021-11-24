Бывший глава Владимирского тракторного завода рассказал о сервисе СКРЕПКА

В начале 1990-х годов Бакалейник принял предложение о работе от Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), являющейся частью Всемирного банка. Поначалу IFC занималась содействием приватизации в СССР на отдельных проектах. В 1994 году финансист ушел из IFC и стал главой Владимирского тракторного завода. Через три года бывший коллега предложил Бакалейнику участвовать в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК) в качестве финансового директора. Компании удалось сформировать успешную финансово-экономическую модель производства. Постепенно стали расти цены на нефть, восстанавливалась постсоветская экономика. Долгое время ТНК была лучшей нефтяной компанией в России, к ней появился интерес со стороны западных банков и нефтяных корпораций — Вritish Petroleum (ВР), Texaco.