Омский тяжелоатлет выступил на фестивале силы Strongman Games в США

В первый день спортсмены поднимали бревна и прогуливались с автомобилями на плечах. По результатам этих состязаний Михаил Шивляков вошел в пятерку лидеров и намеревался бороться за победу. Однако медики запретили россиянину продолжать выступление из-за травмы ноги.