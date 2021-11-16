Омский тяжелоатлет выступил на фестивале силы Strongman Games в США

Posted 16 ноября 2021,, 11:57
Published 16 ноября 2021,, 11:57
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП — Омск», в соревновании участвовали сотни профессионалов и атлетов-любителей, которые боролись за звание сильнейшего в девяти различных дисциплинах.
В первый день спортсмены поднимали бревна и прогуливались с автомобилями на плечах. По результатам этих состязаний Михаил Шивляков вошел в пятерку лидеров и намеревался бороться за победу. Однако медики запретили россиянину продолжать выступление из-за травмы ноги.
Победителем же в категории Masters World’s Strongest Man стал самый титулованный стронгмен мира, литовец Жидрунас Савицкас.