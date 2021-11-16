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Posted 16 ноября 2021,, 11:57

Published 16 ноября 2021,, 11:57

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Омский тяжелоатлет выступил на фестивале силы Strongman Games в США

16 ноября 2021, 11:57
На прошлой неделе, 12–14 ноября, в городе Дейтона-Бич (штат Флорида, США) прошел международный фестиваль силы Strongman Games. В конкурсе участвовали представители 22 стран. От России выступил 41-летний сотрудник омской «СТБ-Охраны» Михаил Шивляков.

Как сообщает «КП — Омск», в соревновании участвовали сотни профессионалов и атлетов-любителей, которые боролись за звание сильнейшего в девяти различных дисциплинах.

В первый день спортсмены поднимали бревна и прогуливались с автомобилями на плечах. По результатам этих состязаний Михаил Шивляков вошел в пятерку лидеров и намеревался бороться за победу. Однако медики запретили россиянину продолжать выступление из-за травмы ноги.

Победителем же в категории Masters World’s Strongest Man стал самый титулованный стронгмен мира, литовец Жидрунас Савицкас.

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