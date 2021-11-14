Сибирская погода. Омичей ожидает резкое похолодание и туман

Posted 14 ноября 2021,, 06:46
Published 14 ноября 2021,, 06:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя в Омске начнется с резкого похолодания — днем -12…-17 градусов. Местами небольшой снег, порывы ветра до 11 метров в секунду.
В ночь с 15 на 16 ноября температура воздуха понизится до -23. Ожидается туман, изморозь. Аналогичная атмосфера сохранится и во вторник днем. А столбик термометра местами покажет -18 градусов.
В среду температура воздуха -7…-12 градусов, снежные осадки. В отдельные районах сильный ветер, порывами до 14 метров в секунду.