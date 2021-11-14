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Posted 14 ноября 2021,, 06:46

Published 14 ноября 2021,, 06:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сибирская погода. Омичей ожидает резкое похолодание и туман

14 ноября 2021, 06:46
Аномально теплые осенние дни остались позади. Теперь в Омской области точно ждут зиму. Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, когда же резко похолодает.

Новая неделя в Омске начнется с резкого похолодания — днем -12…-17 градусов. Местами небольшой снег, порывы ветра до 11 метров в секунду.

В ночь с 15 на 16 ноября температура воздуха понизится до -23. Ожидается туман, изморозь. Аналогичная атмосфера сохранится и во вторник днем. А столбик термометра местами покажет -18 градусов.

Сильное похолодание прогнозируют в ночь с 16 на 17 ноября, сразу до -24. Осадков не ожидается.

В среду температура воздуха -7…-12 градусов, снежные осадки. В отдельные районах сильный ветер, порывами до 14 метров в секунду.

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