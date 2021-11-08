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Posted 8 ноября 2021,, 05:37

Published 8 ноября 2021,, 05:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Жителям Омской области массово обнулили QR-коды о вакцинации

8 ноября 2021, 05:37
Россияне, в том числе и жители Омской области, обнаружили сокращение срока действия QR-кодов после вакцинации от коронавируса. Ранее код действовал год, теперь — вдвое меньше.

Сегодня утром в России вдвое сократили действие QR-кодов, которые отправлялись привитым жителям через портал Госуслуг. Омичи обнаружили, что коды больше не действуют, если прививка была сделана больше полугода назад.

Сокращение срока действия кодов связано со вступлением в силу соответствующего приказа Минздрава РФ. Предполагается, что с 8 ноября омичи получат обновленные коды по новым прививочным сертификатам. При этом официальных заявлений от федерального ведомства и Роспотребнадзора пока не прозвучало.

Отметим, что в Омской области без QR-кода не получится попасть в театры, кинотеатры, торговые центры и заведения общепита. Также региональный Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы ввести такое ограничение в общественном транспорте.

Обновлено: в федеральном Минздраве и Минцифры РФ подтвердили, что обнуление QR-кодов — технический сбой, время действия сертификата останется прежним.

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