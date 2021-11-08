Жителям Омской области массово обнулили QR-коды о вакцинации

Posted 8 ноября 2021,, 05:37
Published 8 ноября 2021,, 05:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня утром в России вдвое сократили действие QR-кодов, которые отправлялись привитым жителям через портал Госуслуг. Омичи обнаружили, что коды больше не действуют, если прививка была сделана больше полугода назад.
Сокращение срока действия кодов связано со вступлением в силу соответствующего приказа Минздрава РФ. Предполагается, что с 8 ноября омичи получат обновленные коды по новым прививочным сертификатам. При этом официальных заявлений от федерального ведомства и Роспотребнадзора пока не прозвучало.
Отметим, что в Омской области без QR-кода не получится попасть в театры, кинотеатры, торговые центры и заведения общепита. Также региональный Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы ввести такое ограничение в общественном транспорте.
Обновлено: в федеральном Минздраве и Минцифры РФ подтвердили, что обнуление QR-кодов — технический сбой, время действия сертификата останется прежним.