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Posted 8 ноября 2021,, 07:08

Published 8 ноября 2021,, 07:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Выяснилось, почему омичам массово обнулили QR-коды о вакцинации

8 ноября 2021, 07:08
Из-за сбоя программы россияне и жители Омской области столкнулись с обнулением QR-кодов. Их обещали восстановить, сообщает E1.ru.

Сегодня, 8 ноября, омичи и другие россияне столкнулись с тем, что у них сократился срок действия QR-кодов после вакцинации от ковида. Раньше код действовал год, а теперь — шесть месяцев.

Это связали со вступлением в силу приказа Минздрава РФ, согласно которому с 8 ноября омичи получат обновленные коды по новым прививочным сертификатам. Но, как оказалось, причина обнуления QR-кодов оказалась куда прозаичнее.

По информации E1, это связано со сбоем программы. Никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. В течение дня Госуслуги собираются восстановить прежние сроки действия сертификата.

Обновлено: в федеральном Минздраве и Минцифры РФ подтвердили, что обнуление QR-кодов - технический сбой, время действия сертификата останется прежним.

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