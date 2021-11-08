Выяснилось, почему омичам массово обнулили QR-коды о вакцинации

Posted 8 ноября 2021,, 07:08
Published 8 ноября 2021,, 07:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня, 8 ноября, омичи и другие россияне столкнулись с тем, что у них сократился срок действия QR-кодов после вакцинации от ковида. Раньше код действовал год, а теперь — шесть месяцев.
Это связали со вступлением в силу приказа Минздрава РФ, согласно которому с 8 ноября омичи получат обновленные коды по новым прививочным сертификатам. Но, как оказалось, причина обнуления QR-кодов оказалась куда прозаичнее.
По информации E1, это связано со сбоем программы. Никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. В течение дня Госуслуги собираются восстановить прежние сроки действия сертификата.
Обновлено: в федеральном Минздраве и Минцифры РФ подтвердили, что обнуление QR-кодов - технический сбой, время действия сертификата останется прежним.