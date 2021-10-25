Победителю конкурса о вакцинации в Иркутской области вручат iPhone 13

Posted 25 октября 2021,, 18:54
Published 25 октября 2021,, 18:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Корреспонденты информационного издания 38rus.com пишут, что всем желающим принять участие необходимо предложить аудитории ролики на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким».
Видео нужно разместить в Instagram с хештегом #нацияовакцинации. Кроме того, необходимо отметить пятерых друзей и аккаунт @nation_of_vaccination.
Итоги конкурса подведут 7 ноября. Выигрывает участник с наибольшим количеством лайков. Победителю вручат iPhone 13.
Организаторы призвали соотечественников стать участниками массовой вакцинации от COVID-19 и присоединиться к конкурсу.
Следует отметить, что по два компонента препарата на сегодня ввели уже около 580 тысяч жителей области. Это 24,5 процента от общего числа жителей региона и 32,4 процента — от численности взрослых граждан. Использовано примерно 1,3 млн доз.
Прививки от COVID-19 делают на территории Иркутской области в 54 медицинских учреждениях.
Кроме этого, пункты вакцинации открыты в клинике «Эксперт», МФЦ «Мой бизнес», «Сибэкспоцентре», ТРЦ «ЯркоМолл», а также в ТРЦ «Юбилейный».
Студентам вакцинацию можно пройти в следующих учебных заведениях: ИГУ, БГУ, «Профессорская клиника» ИГМУ, ИрГУПС и ИрНИТУ.
Для работы в пунктах вакцинации от коронавируса в Иркутской области сформировали 124 мобильные бригады. Полный список пунктов, в которых можно сделать прививку, — на официальном портале регионального минздрава: www.minzdrav-irkutsk.ru.