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Posted 21 октября 2021,, 08:17

Published 21 октября 2021,, 08:17

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Блогеры подобрали квартиру омичке, прожившей в бочке 35 лет

21 октября 2021, 08:17
Проблему с переселением омички из бочки решили блогеры: женщине уже присмотрели благоустроенную квартиру. Об этом блогер Елена Тришина рассказала «Комсомольской правде в Омске».

Блогер отметила, что квартиру пока не купили — идет процесс оформления необходимых документов. Сумму, необходимую для покупки жилья, собирали в интернете. Пока удалось собрать около 1.5 млн рублей. Предполагается, что квартира в новостройке с ремонтом обойдется блогерам в 2.2 млн рублей.

Издание уточняет, что сделка должна состояться в пятницу. После этого женщину перевезут в собственное жилье. Женщине купят однокомнатную квартиру с балконом. В каком районе, не уточняется. Сейчас она живет на окраине Кировского округа города.

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