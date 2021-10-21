Блогеры подобрали квартиру омичке, прожившей в бочке 35 лет

Блогер отметила, что квартиру пока не купили — идет процесс оформления необходимых документов. Сумму, необходимую для покупки жилья, собирали в интернете. Пока удалось собрать около 1.5 млн рублей. Предполагается, что квартира в новостройке с ремонтом обойдется блогерам в 2.2 млн рублей.