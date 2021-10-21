Блогеры подобрали квартиру омичке, прожившей в бочке 35 лет

Posted 21 октября 2021,, 08:17
Published 21 октября 2021,, 08:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Блогер отметила, что квартиру пока не купили — идет процесс оформления необходимых документов. Сумму, необходимую для покупки жилья, собирали в интернете. Пока удалось собрать около 1.5 млн рублей. Предполагается, что квартира в новостройке с ремонтом обойдется блогерам в 2.2 млн рублей.
Издание уточняет, что сделка должна состояться в пятницу. После этого женщину перевезут в собственное жилье. Женщине купят однокомнатную квартиру с балконом. В каком районе, не уточняется. Сейчас она живет на окраине Кировского округа города.