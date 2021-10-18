Стрельбу в школе в Пермском крае связали с трагедией в Казани

«Я думаю, что это смело можно рассматривать как копирование поведения, например, казанского стрелка. В средствах массовой информации ведь очень активно это обсуждается и подробно описывается, и для подростка заимствовать готовую форму всегда легче, — отметил психиатр. — Слишком много „богов“ у нас за последний год стало появляться с оружием в руках».