Стрельбу в школе в Пермском крае связали с трагедией в Казани

Posted 18 октября 2021,, 14:04
Published 18 октября 2021,, 14:04
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Корреспонденты информационного портала NEWS.ru пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление психиатра Александра Федоровича. Врач констатировал, что трагические инциденты в учебных заведениях с применением оружия напрямую связаны с популяризацией подобного поведения среди представителей подрастающего поколения.
«Я думаю, что это смело можно рассматривать как копирование поведения, например, казанского стрелка. В средствах массовой информации ведь очень активно это обсуждается и подробно описывается, и для подростка заимствовать готовую форму всегда легче, — отметил психиатр. — Слишком много „богов“ у нас за последний год стало появляться с оружием в руках».
По словам Федоровича, таким образом подростки пытаются обратить на себя внимание — им нравится, что о них пишут в соцсетях, обсуждая детали. Врач напомнил также о другом инциденте, когда недалеко от школы в Москве мальчик открыл стрельбу из ружья для пейнтбола.
«Можно взять пейнтбольное ружье, и про тебя уже станут говорить. Здесь заимствование очень активно, — пояснил эксперт. — Это же подростки, им же надо понтануть».
Чрезвычайное происшествие, о котором идет речь, случилось в населенном пункте Сарс в Пермском крае. 12-летний Дмитрий внезапно открыл стрельбу прямо в здании школы. По предварительной информации, «Сайгу» подросток позаимствовал у своего отца. Ученик сделал один выстрел в потолок, после чего директору школы удалось убедить его отдать ей оружие. Полную хронологию произошедших в тот день событий восстановили журналисты.
Подросток аргументировал свой поступок тем, что его систематически «травили» одноклассники. Дмитрий утверждает, что намеревался всего лишь разобраться с одной из девочек из его класса. Очевидцы говорят, что школьник демонстрировал явно неадекватное поведение. При этом он отмечал, что получил соответствующие «указания от Бога».
В мае текущего года массовое убийство произошло на территории казанской гимназии № 175. Жертвами трагедии стали семь учеников и два педагога. Еще 24 человека были ранены. Стрелок Ильназ Галявиев объяснил поступок тем, что ненавидит весь мир. Подростку светит пожизненное тюремное заключение.