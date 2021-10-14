Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти» обеспечит маслами Алтайский край

Компания и регион имеют многолетний опыт эффективного партнерства. «Газпром нефть» поставляет продукцию в Алтайский край напрямую со своих производственных активов — Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов. На Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» (ОЗСМ) действует один из самых современных в России комплексов по смешению, затариванию и фасовке масел суммарной ежегодной мощностью 300 тыс. тонн. В 2022 году на ОЗСМ планируется завершить строительство комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП). Ввод в эксплуатацию нового комплекса мощностью 220 тыс. тонн в год позволит компании расширить ассортимент премиальных продуктов.