Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти» обеспечит маслами Алтайский край

Posted 14 октября 2021,, 10:36
Published 14 октября 2021,, 10:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Компания и регион имеют многолетний опыт эффективного партнерства. «Газпром нефть» поставляет продукцию в Алтайский край напрямую со своих производственных активов — Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов. На Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» (ОЗСМ) действует один из самых современных в России комплексов по смешению, затариванию и фасовке масел суммарной ежегодной мощностью 300 тыс. тонн. В 2022 году на ОЗСМ планируется завершить строительство комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП). Ввод в эксплуатацию нового комплекса мощностью 220 тыс. тонн в год позволит компании расширить ассортимент премиальных продуктов.
Новое соглашение «Газпром нефти» и Алтайского края предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных моторных и индустриальных масел Gazpromneft и G-Energy для применения в автомобильной и специализированной технике предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона.
Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:
«Наше сотрудничество с Алтайским краем успешно развивается, многие предприятия региона уже получили ощутимый экономический эффект от замены импортной смазочной продукции на высококачественные российские аналоги. Доля „Газпром нефти“ на рынке смазочных материалов в Алтайском крае сегодня превышает 20%. Новое соглашение подтверждает планы по расширению партнерства с регионом — мы будем наращивать поставки моторных и индустриальных масел для местной промышленности и комплекса ЖКХ».
Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края:
«Обеспечение потребителей Алтайского края качественным топливом, маслами и другой продукцией нефтепереработки является важным для экономического развития нашего региона. Подписанное сегодня соглашение с „Газпром нефтью“ об импортозамещении смазочных материалов позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя. Это гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и, благодаря конкурентоспособной цене, поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность».
Программа по импортозамещению смазочных материалов «Газпром нефти» действует с 2015 года. За 6 лет к программе присоединились 34 российских региона. Современные высокотехнологичные смазочные материалы, которые выпускает компания, сертифицированы международными ассоциациями, а также отвечают требованиям крупнейших мировых производителей автомобилей и промышленного оборудования. В рамках программы по импортозамещению специалисты «Газпром нефти» помогают подобрать моторные масла с учетом географических и климатических особенностей каждого региона-участника программы. Благодаря комплексному подходу, региональные предприятия получают дополнительный экономический эффект за счет использования российской продукции при соблюдении всех требований предприятий-изготовителей техники.