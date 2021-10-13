В Омске 150 зданий лишили отопления и горячей воды

Posted 13 октября 2021,, 10:09
Published 13 октября 2021,, 10:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В нескольких округах города в домах отключили теплоснабжение. Произошло это в один день, 13 октября, и коснулось примерно 150 зданий.
Сервис «Мой дом» информирует, что сегодня теплоснабжение частично прекратилось в Чкаловском поселке, городке Нефтяников, Старом Кировске, Комсомольском городке. К 14:30 подачу тепла прекратили на улицах Северной и Амурской.
«Тепловая компания» и «Омск РТС» заявляют, что проводят профилактические работы по городу, а в Старом Кировске — ремонт. В некоторых домах обещают подать воду в ближайшее время, в остальных — вечером.