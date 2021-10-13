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Posted 13 октября 2021,, 10:09

Published 13 октября 2021,, 10:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске 150 зданий лишили отопления и горячей воды

13 октября 2021, 10:09
Подача тепла прекратилась в Чкаловском поселке, городке Нефтяников, Старом Кировске, Комсомольском городке, на Северной и Амурской улицах.

В нескольких округах города в домах отключили теплоснабжение. Произошло это в один день, 13 октября, и коснулось примерно 150 зданий.

Сервис «Мой дом» информирует, что сегодня теплоснабжение частично прекратилось в Чкаловском поселке, городке Нефтяников, Старом Кировске, Комсомольском городке. К 14:30 подачу тепла прекратили на улицах Северной и Амурской.

«Тепловая компания» и «Омск РТС» заявляют, что проводят профилактические работы по городу, а в Старом Кировске — ремонт. В некоторых домах обещают подать воду в ближайшее время, в остальных — вечером.

#Общество#Новости
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