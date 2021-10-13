Адвокат прокомментировал идею блокировать карты по решению ФСБ

По сообщению NEWS.ru, в интервью юрист назвал идею, которая содержится в законопроекте Росфинмониторинга «чрезвычайщиной». В самом ведомстве отметили, что в случае принятия закона будут блокировать банковские карты, если этого потребует ситуация, в результате которой может наступить вреди или общественно опасные последствия. Данная мера необходима для борьбы с терроризмом, считают в Росфинмониторинге. Ситуация будет признана «не терпящей отлагательств», если блокирование карты поможет предотвратить террористический акт, поставку крупной партии наркотиков и т. д.