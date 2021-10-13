Адвокат прокомментировал идею блокировать карты по решению ФСБ

Posted 13 октября 2021,, 13:55
Published 13 октября 2021,, 13:55
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По сообщению NEWS.ru, в интервью юрист назвал идею, которая содержится в законопроекте Росфинмониторинга «чрезвычайщиной». В самом ведомстве отметили, что в случае принятия закона будут блокировать банковские карты, если этого потребует ситуация, в результате которой может наступить вреди или общественно опасные последствия. Данная мера необходима для борьбы с терроризмом, считают в Росфинмониторинге. Ситуация будет признана «не терпящей отлагательств», если блокирование карты поможет предотвратить террористический акт, поставку крупной партии наркотиков и т. д.
Игорь Трунов заявил, что этот закон является «драконовским» и вместо его принятия в стране лучше стимулировать проведение профилактической деятельности в правоохранительных органах. По его словам, цивилизованная страна не должна следовать в этом направлении.
«Несмотря на то что флаг по борьбе с терроризмом и наркотиками, он, конечно, благородный, но направление не то. Направление должно быть, как нам стимулировать и как нам улучшить работу правоохранительных органов, — добавил юрист.
Также Трунов считает, что вероятность принятия такого законопроекта в России очень маленькая.