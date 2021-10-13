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Posted 13 октября 2021,, 13:55

Published 13 октября 2021,, 13:55

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Адвокат прокомментировал идею блокировать карты по решению ФСБ

13 октября 2021, 13:55
Руководитель Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал предложенный законопроект, разрешающий ФСБ и МВД без решения суда блокировать карты россиян.

По сообщению NEWS.ru, в интервью юрист назвал идею, которая содержится в законопроекте Росфинмониторинга «чрезвычайщиной». В самом ведомстве отметили, что в случае принятия закона будут блокировать банковские карты, если этого потребует ситуация, в результате которой может наступить вреди или общественно опасные последствия. Данная мера необходима для борьбы с терроризмом, считают в Росфинмониторинге. Ситуация будет признана «не терпящей отлагательств», если блокирование карты поможет предотвратить террористический акт, поставку крупной партии наркотиков и т. д.

Игорь Трунов заявил, что этот закон является «драконовским» и вместо его принятия в стране лучше стимулировать проведение профилактической деятельности в правоохранительных органах. По его словам, цивилизованная страна не должна следовать в этом направлении.

«Несмотря на то что флаг по борьбе с терроризмом и наркотиками, он, конечно, благородный, но направление не то. Направление должно быть, как нам стимулировать и как нам улучшить работу правоохранительных органов, — добавил юрист.

Также Трунов считает, что вероятность принятия такого законопроекта в России очень маленькая.

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