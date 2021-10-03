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Posted 3 октября 2021,, 03:07

Published 3 октября 2021,, 03:07

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Нежданно-негаданно. В Омске резко потеплеет

3 октября 2021, 03:07
Жители Омской области уже приготовились к холодам, в октябре обычно выпадает первый снег. Однако синоптики продолжают удивлять прогнозами. В Обь-Иртышском УГМС рассказали о резком потеплении.

Сегодня ночью, со 2 на 3 октября, температура воздуха в Омске опускалась до -4 градусов. Синоптики предрекали дождь, местами даже мокрый снег. Каково было удивление горожан, когда прогноз на последующие дни выдал совсем не октябрьское потепление.

По данным местного гидрометцентра, новая неделя в регионе начнется с +6 и небольших осадков. Смена температур приведет гололеду. Специалисты прогнозируют снег и сильный ветер, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ночью с 4 на 5 октября вновь похолодает. Температура воздуха -2…-7 градусов. Также в Омской области задержатся осадки, гололед и ветер.

Во вторник, 5 октября, ожидается резкое потепление. Столбик термометра поднимется до +8. Правда, сопутствующие снег, сильные порывы ветра и гололед никуда не денутся.

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