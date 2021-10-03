Нежданно-негаданно. В Омске резко потеплеет

Posted 3 октября 2021,, 03:07
Published 3 октября 2021,, 03:07
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью, со 2 на 3 октября, температура воздуха в Омске опускалась до -4 градусов. Синоптики предрекали дождь, местами даже мокрый снег. Каково было удивление горожан, когда прогноз на последующие дни выдал совсем не октябрьское потепление.
По данным местного гидрометцентра, новая неделя в регионе начнется с +6 и небольших осадков. Смена температур приведет гололеду. Специалисты прогнозируют снег и сильный ветер, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.
Ночью с 4 на 5 октября вновь похолодает. Температура воздуха -2…-7 градусов. Также в Омской области задержатся осадки, гололед и ветер.
Во вторник, 5 октября, ожидается резкое потепление. Столбик термометра поднимется до +8. Правда, сопутствующие снег, сильные порывы ветра и гололед никуда не денутся.