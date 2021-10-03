Нежданно-негаданно. В Омске резко потеплеет

Сегодня ночью, со 2 на 3 октября, температура воздуха в Омске опускалась до -4 градусов. Синоптики предрекали дождь, местами даже мокрый снег. Каково было удивление горожан, когда прогноз на последующие дни выдал совсем не октябрьское потепление.