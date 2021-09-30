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В Сибири проживает женщина, которая ненавидит вообще всех

30 сентября 2021, 11:56
Фото: pixabay.com
В Кузбассе под суд пойдет 36-летняя женщина с большим списком разных форм экстремизма.

В телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма» сообщается, что женщина попадала в поле зрения полиции не раз из-за разнопланового экстремизма, а также за быструю смену объектов ненависти.

Кемеровчанка привлекалась за попытку организации незаконной акции протеста, оскорбления чувств верующих, государственной символики, пропаганду нацисткой атрибутики, а также разжигание ненависти и вражды в отношении иностранцев.

«Испытывая неприязнь к людям, исповедующим христианство, она оставляла в соцсетях комментарии, содержащие оскорблениями в их адрес, и ругала нецензурной бранью религиозные символы», — цитирует авторов телеграм-канала издание Сибдепо.

Девушке теперь грозит крупный штраф или реальное лишение свободы.

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