В Сибири проживает женщина, которая ненавидит вообще всех

В телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма» сообщается, что женщина попадала в поле зрения полиции не раз из-за разнопланового экстремизма, а также за быструю смену объектов ненависти.
Кемеровчанка привлекалась за попытку организации незаконной акции протеста, оскорбления чувств верующих, государственной символики, пропаганду нацисткой атрибутики, а также разжигание ненависти и вражды в отношении иностранцев.
«Испытывая неприязнь к людям, исповедующим христианство, она оставляла в соцсетях комментарии, содержащие оскорблениями в их адрес, и ругала нецензурной бранью религиозные символы», — цитирует авторов телеграм-канала издание Сибдепо.
Девушке теперь грозит крупный штраф или реальное лишение свободы.