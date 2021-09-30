Как сообщает пресс-служба МЧС по Омской области, горели два дома в жилом секторе на улице 3-я Дачная. В 14:17 30 сентября поступило сообщение о пожаре.
На место пожара прибыло первое подразделение. На тот момент открытым огнем горели два дома. Был риск, что пламя перейдет и на соседние постройки.
В 14:50 пожар локализировали на 250 кв. метрах. Ни один житель не травмировался. Звено ГДЗС спасло одного человека. В 15:28 открытое горение ликвидировали.
Всего в тушении пожара приняли участие 53 сотрудника и 12 единиц спецтехники. Предварительная причина пожара устанавливается.