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В Омске загорелись два дома в жилом секторе

30 сентября 2021, 11:55
Фото: МЧС России по Омской области
На ликвидацию пожара прибыло 53 пожарных и 12 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Омской области, горели два дома в жилом секторе на улице 3-я Дачная. В 14:17 30 сентября поступило сообщение о пожаре.

На место пожара прибыло первое подразделение. На тот момент открытым огнем горели два дома. Был риск, что пламя перейдет и на соседние постройки.

В 14:50 пожар локализировали на 250 кв. метрах. Ни один житель не травмировался. Звено ГДЗС спасло одного человека. В 15:28 открытое горение ликвидировали.

Всего в тушении пожара приняли участие 53 сотрудника и 12 единиц спецтехники. Предварительная причина пожара устанавливается.

#Новости#Происшествия
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