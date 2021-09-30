Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Кемерове суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

30 сентября 2021, 18:59
Фото: Медиахолдинг 1MI
В Кемерово суд начал оглашать приговор по делу о пожаре в торгово-развлекательном «Зимняя вишня» в 2018 году. Суд признал вину всех подсудимых, пишет издание «Сибдепо».

Юлия Богданова, руководившая ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который является основным собственником сгоревшего ТРЦ, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок и технический директор ККК Георгий Соболев обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц.

Охранник ТЦ Сергей Антюшин признан виновным по статье «Производство товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Нарушение требований пожарной безопасности вменяют директору компании Игорю Полозиненко, отвечающей за систему оповещения при возгорании, а также сотруднику этой компании Александру Никитину.

Пожарных Сергей Генин и Андрей Бурсин обвинили в халатности.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. День трагедии выпал на начало весенних каникул, тогда в кинотеатре и развлекательном павильоне здания находилось множество детей. В списке погибших значится 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали, спасаясь из горящего здания с заблокированными выходами.

Сейчас на месте здания обустроен сквер с детской площадкой.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10