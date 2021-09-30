В Кемерове суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Юлия Богданова, руководившая ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который является основным собственником сгоревшего ТРЦ, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок и технический директор ККК Георгий Соболев обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц.
Охранник ТЦ Сергей Антюшин признан виновным по статье «Производство товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Нарушение требований пожарной безопасности вменяют директору компании Игорю Полозиненко, отвечающей за систему оповещения при возгорании, а также сотруднику этой компании Александру Никитину.
Пожарных Сергей Генин и Андрей Бурсин обвинили в халатности.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. День трагедии выпал на начало весенних каникул, тогда в кинотеатре и развлекательном павильоне здания находилось множество детей. В списке погибших значится 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали, спасаясь из горящего здания с заблокированными выходами.
Сейчас на месте здания обустроен сквер с детской площадкой.