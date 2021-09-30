В Кемерове суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. День трагедии выпал на начало весенних каникул, тогда в кинотеатре и развлекательном павильоне здания находилось множество детей. В списке погибших значится 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали, спасаясь из горящего здания с заблокированными выходами.