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В Ивановской области член избиркома пожаловался на принуждение к голосованию

30 сентября 2021, 09:07
Фото: kprf.ru
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) получила большое число голосов от жителей Ивановской области в ходе сентябрьских выборов. Как видно из результатов голосования, разрыв между «Единой Россией» и коммунистами совсем небольшой: 36,5% против 27,9% соответственно.

В то же время много фактов заставили журналистов не поверить в честность победы «партии власти». Об этом информирует newizv.ru.

Флагман избирательной кампании от единороссов — глава Ивановской области Станислав Воскресенский — задействовал «весь арсенал черных и серых политтехнологий», сообщают СМИ.

Журналисты «Новых Известий» говорят, что за годы в должности губернатора Воскресенский чем-то значимым себя не проявил. Чиновника будут помнить как главу региона, который ввел одни из самых жестких ограничений по COVID-19. Те же туристы могли попасть в Ивановскую область лишь с накануне полученной справкой о вакцинации либо о недавно перенесенном ковиде. Иногородних отдыхающих заставляли уходить на двухнедельный карантин.

Против введения таких мер население Ивановской области митинговало не менее шести раз. Люди организовывали протестные акции. А Воскресенский взял и запретил любые мероприятия. Исключение он сделал лишь для предвыборных собраний единороссов.

Журналисты выявили нестыковки в результатах голосования по одномандатному округу № 91 «Ивановский», где КПРФ до последнего удерживала лидерство. Так, вечером разрыв между коммунистами и единороссами был минимальным. К утру же ситуация резко изменилась в пользу «партии власти».

«Грязь. Вранье, мерзость», — жалуется в соцсетях Светлана Протасевич, которая представляла КПРФ на выборах. «Теперь мы будем добиваться реального уголовного наказания для многих членов УИК», — пообещала она.

Член ТИК Фрунзенского района Денис Кан указал, что в его районе «Единая Россия» и КПРФ набирали одинаковое количество голосов. Но в какой-то момент на голосование по 216-му избирательному участку пришли солдаты срочной службы. В результате перевес в пользу «партии власти» превысил 400 голосов. Но на дополнительных выборах в Ивановской области победу все же одержали коммунисты: Ложкина и Соснин.

«В целом эта избирательная кампания прошла очень грязно. Нас давили и в информационном поле — в интернете», — пояснил член ТИКа.

Журналисты «Новых Известий» назвали действия властей Ивановской области непродуманными и непоследовательными. Они способствовали еще большему падению доверия к «Единой России». У местных жителей был лишь один выход — проголосовать за КПРФ. «Чем грязнее выборы, тем больше граждан проголосуют за оппозицию», — уверены авторы статьи.

#Новости#Общество
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