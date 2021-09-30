В Ивановской области член избиркома пожаловался на принуждение к голосованию

Журналисты «Новых Известий» говорят, что за годы в должности губернатора Воскресенский чем-то значимым себя не проявил. Чиновника будут помнить как главу региона, который ввел одни из самых жестких ограничений по COVID-19. Те же туристы могли попасть в Ивановскую область лишь с накануне полученной справкой о вакцинации либо о недавно перенесенном ковиде. Иногородних отдыхающих заставляли уходить на двухнедельный карантин.