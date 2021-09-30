В ФАС России поступило более 3 тысяч жалоб на регоператора «Магнит»

В управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области поступило свыше трех тысяч жалоб на деятельность регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит». Об этом Городу55 рассказал руководитель управления Вадим Кабаненко.
«В период с 1 апреля 2019 года по настоящее время в Омское УФАС России поступило 3157 заявлений на действия (бездействие) регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Магнит», - сказал Кабаненко.
Чиновник добавил, что, как правило, жалобы поступали от физических лиц, но также были от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций.
В основном в заявлениях сообщалась о нарушениях, связанных с проведением конкурсного отбора среди юридических лиц на присвоение статуса омского регионального оператора; о навязывании «Магнитом» невыгодных условий договора; о несогласии с размером тарифов, установленных омской РЭК; о ненадлежащем исполнении регоператорм своих обязательств по договорам.
В ведомстве уточнили, что все обращения омичей были перенаправлены в ФАС России, поскольку омское управление не наделено полномочиями в сфере тарифного регулирования.
Напомним, на прошлой неделе омское УФАС возбудило дело против «Магнита». Антимонопольщики подозревают регоператора в нарушении закона о защите конкуренции.