В ФАС России поступило более 3 тысяч жалоб на регоператора «Магнит»

В основном в заявлениях сообщалась о нарушениях, связанных с проведением конкурсного отбора среди юридических лиц на присвоение статуса омского регионального оператора; о навязывании «Магнитом» невыгодных условий договора; о несогласии с размером тарифов, установленных омской РЭК; о ненадлежащем исполнении регоператорм своих обязательств по договорам.