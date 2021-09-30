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В ФАС России поступило более 3 тысяч жалоб на регоператора «Магнит»

30 сентября 2021, 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Большая часть заявлений от физических лиц и связана с тарифом на вывоз мусора.

В управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области поступило свыше трех тысяч жалоб на деятельность регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит». Об этом Городу55 рассказал руководитель управления Вадим Кабаненко.

«В период с 1 апреля 2019 года по настоящее время в Омское УФАС России поступило 3157 заявлений на действия (бездействие) регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Магнит», - сказал Кабаненко.

Чиновник добавил, что, как правило, жалобы поступали от физических лиц, но также были от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций.

В основном в заявлениях сообщалась о нарушениях, связанных с проведением конкурсного отбора среди юридических лиц на присвоение статуса омского регионального оператора; о навязывании «Магнитом» невыгодных условий договора; о несогласии с размером тарифов, установленных омской РЭК; о ненадлежащем исполнении регоператорм своих обязательств по договорам.

В ведомстве уточнили, что все обращения омичей были перенаправлены в ФАС России, поскольку омское управление не наделено полномочиями в сфере тарифного регулирования.

Напомним, на прошлой неделе омское УФАС возбудило дело против «Магнита». Антимонопольщики подозревают регоператора в нарушении закона о защите конкуренции.

#Новости#УФАС#Тарифы#Мусор#Омская область#Эксклюзивы#Омск сегодня#Общество
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