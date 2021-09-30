Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом не признает свою вину

Posted 30 сентября 2021,, 19:53
Published 30 сентября 2021,, 19:53
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает news.ru, Анвар С. уже две недели находится в Уфе. По некоторым данным, молодой человек был связан с одной из погибших романтическими отношениями. Сам Анвар уверяет, что в Гай он не выезжал ни разу. По словам подозреваемого, две студентки были его приятельницами.
Рано утром 30 сентября после пожара в одной из квартир в городе Гай бригады спасателей обнаружили тела двух девушек. Еще одна погибшая была найдена на улице недалеко от дома. Правоохранители заявили о наличии следов насильственной смерти на их телах. Возраст убитых — от 17 до 19 лет. Все они прибыли из Башкирии и учились в медицинском колледже.
Уголовное производство открыто по факту убийства двух и более лиц. Расследование лично контролирует руководитель СКР Александр Бастрыкин.