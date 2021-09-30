Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом не признает свою вину

Рано утром 30 сентября после пожара в одной из квартир в городе Гай бригады спасателей обнаружили тела двух девушек. Еще одна погибшая была найдена на улице недалеко от дома. Правоохранители заявили о наличии следов насильственной смерти на их телах. Возраст убитых — от 17 до 19 лет. Все они прибыли из Башкирии и учились в медицинском колледже.