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Posted 30 сентября 2021,, 19:53

Published 30 сентября 2021,, 19:53

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом не признает свою вину

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом не признает свою вину

30 сентября 2021, 19:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Авторы некоторых Telegram-каналов и ряд российских СМИ называют основным подозреваемым в убийстве трех девушек под Оренбургом Анвара С. Однако он заявил, что к совершению этого преступления непричастен.

Как сообщает news.ru, Анвар С. уже две недели находится в Уфе. По некоторым данным, молодой человек был связан с одной из погибших романтическими отношениями. Сам Анвар уверяет, что в Гай он не выезжал ни разу. По словам подозреваемого, две студентки были его приятельницами.

Рано утром 30 сентября после пожара в одной из квартир в городе Гай бригады спасателей обнаружили тела двух девушек. Еще одна погибшая была найдена на улице недалеко от дома. Правоохранители заявили о наличии следов насильственной смерти на их телах. Возраст убитых — от 17 до 19 лет. Все они прибыли из Башкирии и учились в медицинском колледже.

Уголовное производство открыто по факту убийства двух и более лиц. Расследование лично контролирует руководитель СКР Александр Бастрыкин.

#Происшествия#Новости
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