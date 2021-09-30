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Омского чиновника Сабаева лишили свободы на три года

30 сентября 2021, 11:26
Фото: Медиахолдинг 1MI
Областной суд оставил без изменений приговор для главы Седельниковского района Алексея Сабаева.

Алексей Сабаев подал жалобу на приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию чиновника, но наказание не изменила, о чем сообщают Коммерческие Вести. Сейчас осужденный находится под стражей.

Напомним, Алексея Сабаева, главу Седельниковского районе признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. По версии следствия, он похитил более 2.6 млн рублей. За это ему назначили штраф в размере 200 тыс рублей и 3 года в колонии общего режима. Жители Седельниковского района не согласны с обвинением и считают, что виновными в деле должны быть экс-глава района и директор «ТехсинтезСтройИнвест».

#Новости#Происшествия
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