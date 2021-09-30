Омского чиновника Сабаева лишили свободы на три года

Напомним, Алексея Сабаева, главу Седельниковского районе признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. По версии следствия, он похитил более 2.6 млн рублей. За это ему назначили штраф в размере 200 тыс рублей и 3 года в колонии общего режима. Жители Седельниковского района не согласны с обвинением и считают, что виновными в деле должны быть экс-глава района и директор «ТехсинтезСтройИнвест».