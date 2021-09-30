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Куба готова к приему российских туристов

30 сентября 2021, 14:05
Фото: pxhere.com
На Кубе высокий туристический сезон стартует с 15 ноября. К его наступлению власти острова позволят гостиницам сдавать все номера.

Представитель консульства Хуан Карлос Эскалона заверил, что хозяева отелей подготовились к приему путешественников. Так, Iberostar планирует открыть все гостиницы в Гаване, пишет lenta.ru.

По словам опрошенных журналистами экспертов, для путешественников из Российской Федерации Куба все еще одно из ключевых направлений. У нее есть целый ряд преимуществ.

Так, директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов назвал преимуществом республики открытость его курортов на протяжении всех 12 месяцев. В течение всего календарного года на Кубе сохраняются ровные и одинаковые погодные условия. Там всегда тепло. Купальный сезон постоянно открыт. Это направление у россиян пользуется большой популярностью. Отдыхать туда ездят многие. Туристы не боятся ни расстояний, ни продолжительности перелета.

У Кубы немало опций для пляжного туризма. В государстве только официально зарегистрированных курортных пляжей не один десяток. А всего их свыше 100. По информации сервиса TripAdvisor, отдельные пляжи острова входят в 1% лучших на земле по версии премии Travellers' Choice 2021. В их числе Варадеро, Пилар и прочие.

На Кубе кроме пляжей имеется ряд исторических достопримечательностей. Речь идет о старых городах, крепостях и церковных памятниках. При этом в условиях эпидемии ковида проход к ним могут ограничить.

Власти Кубы озабочены безопасностью и самих туристов. К примеру, на острове продолжат принимать сертификаты о прививках. Путешественникам, которые не вакцинировались, нужно будет сдать тест на коронавирус за трое суток. После приземления туристам предстоит заполнить анкету и сообщить о состоянии своего здоровья.

В настоящее время ПЦР-тестирование заменили на экспресс-тестирование. Отдыхающие проходят его в отелях. Результат готов в течение четверти часа.

Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян дал положительную оценку отказу от ПЦР-тестов в аэропорту и на всей территории Кубы. С 15 ноября власти разрешат полную загрузку гостиниц. Стоимость размещения быстро уменьшится. Сейчас же отели вынуждены удерживать высокие цены из-за невозможности полной загрузки, подытожил специалист.

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