Куба готова к приему российских туристов

Так, директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов назвал преимуществом республики открытость его курортов на протяжении всех 12 месяцев. В течение всего календарного года на Кубе сохраняются ровные и одинаковые погодные условия. Там всегда тепло. Купальный сезон постоянно открыт. Это направление у россиян пользуется большой популярностью. Отдыхать туда ездят многие. Туристы не боятся ни расстояний, ни продолжительности перелета.