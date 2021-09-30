Кровавая прогулка. В Омске подростка отправили в СИЗО за нападение на незнакомца

Оказалось, что это не первое нападение подростка на незнакомцев. Парень уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, и на этот раз его решили заключить под стражу. Во время следствия парень признался и раскаялся в содеянном. Дело направили в суд, отметили в следственном комитете.