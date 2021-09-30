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Кровавая прогулка. В Омске подростка отправили в СИЗО за нападение на незнакомца

30 сентября 2021, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске отправили в изолятор 16-летнего подростка, который напал на незнакомца и изрезал его ножом. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, на подростка завели уголовное дело.

Трагедия едва не случилась 26 июля 2021 года на улице 5-я Чередовая. Около 2:00 часов ночи 16-летний подросток выгуливал собаку бойцовской породы и вступил в перепалку с незнакомцем, который вместе с подругой распивал алкоголь.

Подросток набросился на мужчину с ножом и нанес несколько серьезных ранений. Женщина пыталась защитить своего приятеля, однако из-за собаки сделать этого не удалось. После произошедшего подросток скрылся, однако на следующий день его нашли полицейские.

В квартире подростка во время обыска силовики нашли окровавленную одежду. Экспертиза доказала, что кровь принадлежит потерпевшему. На подростка возбудили уголовное дело по пп. «з», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Оказалось, что это не первое нападение подростка на незнакомцев. Парень уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, и на этот раз его решили заключить под стражу. Во время следствия парень признался и раскаялся в содеянном. Дело направили в суд, отметили в следственном комитете.

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