Иртыш — наш. Бурков возглавил делегацию в Казахстане

Омская делегация пробудет в Нур-Султане с официальным визитом два дня — с 30 сентября по 1 октября.

Столицу Казахстана посетят председатель правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев, руководители областного Минэкономики Анна Негодуйко, Минсельхоза Николай Дрофа и Минприроды Илья Лобов и представители 4 омских предприятий. Это «Омский завод инновационных технологий», НПО «Мир», «Омский экспериментальный завод» и «Омский речной порт». Также 1 октября в Казахстан прибудет губернатор Омской области Александр Бурков. Главная цель визита — обсудить совместное использование Иртыша, развитие транспортного сообщения и расширение поставок продукции омского производства. Отметим, что Казахстан каждый год лидирует среди стран-партнеров Омской области.