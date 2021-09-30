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Иртыш — наш. Бурков возглавил делегацию в Казахстане

30 сентября 2021, 09:07
Фото: Медиахолдинг 1MI
Омская делегация пробудет в Нур-Султане с официальным визитом два дня — с 30 сентября по 1 октября.

Столицу Казахстана посетят председатель правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев, руководители областного Минэкономики Анна Негодуйко, Минсельхоза Николай Дрофа и Минприроды Илья Лобов и представители 4 омских предприятий. Это «Омский завод инновационных технологий», НПО «Мир», «Омский экспериментальный завод» и «Омский речной порт».

Также 1 октября в Казахстан прибудет губернатор Омской области Александр Бурков. Главная цель визита — обсудить совместное использование Иртыша, развитие транспортного сообщения и расширение поставок продукции омского производства.

Отметим, что Казахстан каждый год лидирует среди стран-партнеров Омской области.

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