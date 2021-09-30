Как можно заразиться бокавирусом — до сих пор неизвестно. Но, по данным исследований, это происходит через воздушно-капельный путь и, возможно, фекально-оральный. Вирус часто обнаруживается у детей, причем у ребенка на момент сдачи анализа может не быть никаких симптомов.