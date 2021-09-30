За последнюю омичи заболевали вирусами, не обусловленными «циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии».
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, чаще всего в осенний период 2021 года омичи заболевают риновирусом — 76,7%, РС — 10,0%, бокавирусом — 3,3% и COVID-19 — 10%.
Как можно заразиться бокавирусом — до сих пор неизвестно. Но, по данным исследований, это происходит через воздушно-капельный путь и, возможно, фекально-оральный. Вирус часто обнаруживается у детей, причем у ребенка на момент сдачи анализа может не быть никаких симптомов.
Также в Роспотребнадзоре озвучили промежуточные итоги вакцинации. По данным мониторинга, в Омской области привились более 401 тыс человек (32,0% от плана). Охват вакцинацией против гриппа составляет 21,1% населения Омской области.
Отметим, что оптимальное время для вакцинации, по мнению специалистов, — сентябрь–ноябрь.