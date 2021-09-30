Бил кулаками и пинал. В Омске мужчина избил подростка на детской площадке

Горожане предполагают, что подростки спровоцировали омича своим поведением. Омичи считают, что школьники решили, что им можно вести себя, как хочется, и закон их защитит, ведь им нет 18 лет. Однако это вряд ли может оправдать агрессивное поведение мужчины.