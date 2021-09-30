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Бил кулаками и пинал. В Омске мужчина избил подростка на детской площадке

30 сентября 2021, 06:27
Фото: скриншот видео
В паблике «Инцидент Омск» сообщили о нападении неадекватного мужчины на подростков на Левобережье.

Вчера, 29 сентября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что взрослый мужчина избивает подростка. Инцидент произошел на Левобережье.

По словам очевидцев, мужчина повел себя неадекватно и набросился на подростков просто так, без какой-то видимой на то причины. В комментариях омичи высказывают сомнения по этому поводу.

Горожане предполагают, что подростки спровоцировали омича своим поведением. Омичи считают, что школьники решили, что им можно вести себя, как хочется, и закон их защитит, ведь им нет 18 лет. Однако это вряд ли может оправдать агрессивное поведение мужчины.

Судя по опубликованной информации, мужчина обхватил подростка руками, опрокинул его на землю, после чего начал избивать кулаками и ногами. Все это происходило на детской площадке.

Напомним, что в июле произошла похожая ситуация. Мужчина напал на подростков-велосипедистов. Он использовал мачете, чтобы порубить колеса, а один из велосипедов и вовсе забрал. Тогда горожане предположили, что причиной агрессии омича стал тот факт, что школьники скрутили у него колпачки с машины.

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