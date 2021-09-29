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YouTube запретил ролики, ставящие под сомнение итоги выборов

29 сентября 2021, 05:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Видеосервис YouTube запретил размещать на своей площадке недостоверный контент о выборах, а также ролики, которые ставят под сомнение итоги голосования. Новые правила опубликованы 27 сентября, пишут «Новые известия».

Как отмечается на сайте сервиса, это сделано для того, что не вводить в заблуждение избирателей. Блокировке теперь подлежит контент, содержащий в себе недостоверную информацию о времени голосования, адресах избирательных участков, а также любые другие сведения, которые могут помещать голосованию.

Нельзя публиковать видео с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам: возраст, гражданство, факт нахождения в живых.

Что касается недопустимости контента, ставящего под сомнения исход выборов, то сюда попадают ложные сообщения о фальсификации, об ошибках или технических сбоях в работе системы после утверждения финальных результатов голосования.

Правило распространяется на все прошедшие выборы в США, а также на парламентские выборы 2021 года в Германии.

Под запретом теперь окажется и контент с призывом нарушать процедуру выборов или мешать голосованию.

Ролики, нарушающие требования площадки, будут удаляться. Автора предупредят по электронной почте.

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