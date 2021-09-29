YouTube запретил ролики, ставящие под сомнение итоги выборов

Как отмечается на сайте сервиса, это сделано для того, что не вводить в заблуждение избирателей. Блокировке теперь подлежит контент, содержащий в себе недостоверную информацию о времени голосования, адресах избирательных участков, а также любые другие сведения, которые могут помещать голосованию.
Нельзя публиковать видео с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам: возраст, гражданство, факт нахождения в живых.
Что касается недопустимости контента, ставящего под сомнения исход выборов, то сюда попадают ложные сообщения о фальсификации, об ошибках или технических сбоях в работе системы после утверждения финальных результатов голосования.
Правило распространяется на все прошедшие выборы в США, а также на парламентские выборы 2021 года в Германии.
Под запретом теперь окажется и контент с призывом нарушать процедуру выборов или мешать голосованию.
Ролики, нарушающие требования площадки, будут удаляться. Автора предупредят по электронной почте.