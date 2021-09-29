YouTube запретил ролики, ставящие под сомнение итоги выборов

Как отмечается на сайте сервиса, это сделано для того, что не вводить в заблуждение избирателей. Блокировке теперь подлежит контент, содержащий в себе недостоверную информацию о времени голосования, адресах избирательных участков, а также любые другие сведения, которые могут помещать голосованию.