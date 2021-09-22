И целой России мало. Известные омские снеки идут на рынок Поднебесной

Для нас сейчас финансирование и обеспечение гарантий оплаты по экспортным контрактам с дальним зарубежьем, Китаем, является важнейшим, самым серьезным ограничителем, сдерживающим фактором. Есть у меня предложения на большие суммы отгрузок на экспорт, но практически в 95 случаях из 100 я их даже не рассматриваю, потому что для меня, как малого предприятия, риски неоплаты больших партий товаров могут быть критичными и могут поставить бизнес под серьезный удар. Я не могу позволить принять на себя такие риски. Договориться о предоплате тоже не всегда представляется возможным. В данном случае было бы очень здорово, если бы Центр поддержки экспорта с различными структурами, банками, страховыми компаниями помогли бы решить эти проблемы. Если они будут активно обеспечивать именно финансирование сделок или гарантий этого финансирования, это помогло бы нам сдвинуть экспорт и мы бы гораздо быстрее вышли на серьезные объемы. Мы в любом случае будем развивать экспорт, но с такой поддержкой мы бы добились результата гораздо быстрее.