И целой России мало. Известные омские снеки идут на рынок Поднебесной

Posted 22 сентября 2021,, 06:11
Published 22 сентября 2021,, 06:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Очередная история о компании «Сиббалт», которая производит снеки с арахисом, чипсы, сухарики. О том, чего добилась компания за 20 с лишним лет работы на рынке, рассказал директор предприятия Виктор Вахрамеев.
Скажите, как долго ваша компания присутствует на рынке, с чего начинали и к чему пришли сегодня?
Компания существует с 1998 года, я в ней работаю с 2004 года. На сегодняшний день в нашей компании трудятся около 200 человек. Главным продуктом изначально был арахис в вакуумной упаковке. Сегодня мы успешно развиваем специфический бренд «Пивахис» из этой группы. Что касается другой продукции, то мы производим чипсы «Драйв», сухарики «Хлебарики». Наше инновационное направление — смеси «Теперь вместе», в которых мы объединили в одной упаковке сухарики и арахис. Это самая топовая у нас сейчас в плане динамики роста товарная категория.
Прошлый год был непростым для всех. Какое влияние оказали ограничения из-за коронавируса на ведение бизнеса?
Влияние получилось двояким. На локальном, омском рынке потребление среди наших лояльных земляков выросло. В результате мы получили существенный прирост по продажам на домашнем рынке. А вот что касается региональных продаж и тем более поставок на экспорт, то здесь мы получили остро негативный результат. Запретительные меры, введенные в стране, не позволяли нашим партнерам, дистрибьюторам в других регионах РФ стабильно работать. Поставки за рубеж пострадали еще больше. Особенно это затронуло Казахстан и Китай. В связи с пандемией туда была остановлена отправка практически всех грузов.
Сегодня транспортный коллапс разрешен?
С транспортом у нас до сих пор невероятные проблемы. Цена контейнерных перевозок выросла почти в 10 раз. Возможность получить подвижной железнодорожный состав, вагоны тоже очень затруднительна. Мы по нескольку месяцев можем ждать вагоны. Именно в Китай, не по России. Это огромная трудность для нас, которая с большим трудом компенсируется локальными успехами.
А в каких регионах России сегодня присутствует ваша компания?
Мы перекрываем практически всю территорию России. География нашего присутствия — от Калининграда до Сахалина. Это наши партнеры, дилеры, дистрибьютеры. С некоторыми из них мы сотрудничаем более 20 лет. Кто-то работает по одной-двум товарным категориям, кто-то почти по всему нашему ассортименту, но в том или ином формате мы присутствуем везде по стране. Наши старые добрые партнеры в Челябинске. Традиционно они показывают хорошую дистрибьюцию и товароборот. В Барнауле у нас очень популярен «Пивахис». Серьезные объемы делает один небольшой партнер. Ставропольский край, Крым, Алтай, средняя полоса России, даже в Магадан делаем отгрузки. 80 регионов России в той или степени мы обеспечиваем нашими поставками. Если бы не пандемические проблемы, думаю, в прошлом и текущем году мы бы показали гораздо больший прирост.
Когда началось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области?
Лет 5—7 назад мы впервые познакомились с Центром и начали активно изучать возможности по восточному направлению, по Китаю. Мы участвовали при их поддержке в нескольких выставках: в Пекине, в Шанхае. Они организовывали стенды для коллективного участия, и мы с нашими коллегами из Омска, из разных сфер бизнеса, выставляли нашу продукцию. Наше сотрудничество непрерывно продолжается до настоящего времени. В прошлом году мы вышли на партнера в Китае. Это компания EPINDUO, которая обеспечивает присутствие наших товаров в постоянно действующем выставочном павильоне в Шанхае. Из-за пандемии контакты с партнерами резко затормозились, но мы надеемся, что рано или поздно ограничительные меры будут отменены и продажи нашей продукции на восточном направлении приобретут совершенно другой формат.
Каковы планы на ближайшее время? Какие направления деятельности в приоритете?
Все наши планы крутятся вокруг развития продуктовой линейки и расширения географии присутствия. Мы хотим быть с широким ассортиментом во всех крупных городах России и ближнего зарубежья. У нас есть такие планы. Мы движемся, быть может, не так быстро, как хотелось бы, по пути улучшения нашего предложения за счет модернизации наших производственных, складских направлений деятельности, с целью повышения эффективности, снижения себестоимости, повышения конкурентоспособности и, соответственно, увеличения объемов производства и реализации продукции в России, ближнем зарубежье и наиболее перспективном для нас направлении экспорта — это КНР.
Онлайн-торговлю планируете развивать?
Да, конечно. Мы изучаем различные маркетплейсы не только российские, но и зарубежные. Через партнеров мы уже присутствуем на OZON, Wildberries и еще нескольких площадках. Мы тестируем эти продажи, пытаемся изучить специфику. Сразу скажу, онлайн-продажи не могут сейчас в нашем сегменте дать какой-то значительный относительно текущих продаж товарооборот. Но мы понимаем, что развитие интернет-торговли — это будущее и, соответственно, изучаем наши возможности, любые варианты работы с маркетплейсами, не только напрямую, но и через партнерские структуры. У партнеров уже есть наработки, есть опыт, есть специалисты, которые могут все сделать гораздо быстрее и эффективнее. Но в целом мы понимаем, что без этого никуда не денешься, и мы развиваем как минимум наше присутствие в интернете через модернизацию сайта, через социальные сети, и в перспективе думаю, что выйдем на уровень высококлассного, профессионального взаимодействия с маркетплейсами.
Какие есть пожелания, предложения к Центру поддержки экспорта Омской области?
Для нас сейчас финансирование и обеспечение гарантий оплаты по экспортным контрактам с дальним зарубежьем, Китаем, является важнейшим, самым серьезным ограничителем, сдерживающим фактором. Есть у меня предложения на большие суммы отгрузок на экспорт, но практически в 95 случаях из 100 я их даже не рассматриваю, потому что для меня, как малого предприятия, риски неоплаты больших партий товаров могут быть критичными и могут поставить бизнес под серьезный удар. Я не могу позволить принять на себя такие риски. Договориться о предоплате тоже не всегда представляется возможным. В данном случае было бы очень здорово, если бы Центр поддержки экспорта с различными структурами, банками, страховыми компаниями помогли бы решить эти проблемы. Если они будут активно обеспечивать именно финансирование сделок или гарантий этого финансирования, это помогло бы нам сдвинуть экспорт и мы бы гораздо быстрее вышли на серьезные объемы. Мы в любом случае будем развивать экспорт, но с такой поддержкой мы бы добились результата гораздо быстрее.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».