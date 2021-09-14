Путин самоизолировался из-за «ковидного» контакта

Posted 14 сентября 2021,, 10:14
Published 14 сентября 2021,, 10:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новые известия сообщают, что Владимир Путин вынужден уйти на самоизоляцию. На сайте Кремля говорится о том, что в ближайшее время президент будет присутствовать на официальных встречах в режиме видеоконференции. В таком же формате пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе и совместное заседание глав государств — членов ОДКБ и ШОС.
Причиной самоизоляции президента является контакт с больными ковидом, чьи имена не разглашаются. Сам Путин коронавирусом не заразился. Как сообщает пресс-секретарь президента Песков, ПЦР-тест показал отсутствие у Владимира Путина коронавируса и сейчас он «абсолютно здоров».
Также известно, что ранее президент прививался вакциной «Спутник V».