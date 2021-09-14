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Posted 14 сентября 2021,, 10:14

Published 14 сентября 2021,, 10:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Путин самоизолировался из-за «ковидного» контакта

14 сентября 2021, 10:14
В ближайшее время президент будет посещать мероприятия только в онлайн-формате. Ранее он контактировал с инфицированными коронавирусом.

Новые известия сообщают, что Владимир Путин вынужден уйти на самоизоляцию. На сайте Кремля говорится о том, что в ближайшее время президент будет присутствовать на официальных встречах в режиме видеоконференции. В таком же формате пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе и совместное заседание глав государств — членов ОДКБ и ШОС.

Причиной самоизоляции президента является контакт с больными ковидом, чьи имена не разглашаются. Сам Путин коронавирусом не заразился. Как сообщает пресс-секретарь президента Песков, ПЦР-тест показал отсутствие у Владимира Путина коронавируса и сейчас он «абсолютно здоров».

Также известно, что ранее президент прививался вакциной «Спутник V».

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