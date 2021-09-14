Путин самоизолировался из-за «ковидного» контакта

Новые известия сообщают, что Владимир Путин вынужден уйти на самоизоляцию. На сайте Кремля говорится о том, что в ближайшее время президент будет присутствовать на официальных встречах в режиме видеоконференции. В таком же формате пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе и совместное заседание глав государств — членов ОДКБ и ШОС.