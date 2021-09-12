В Омске на берегу Иртыша нашли остатки старинного судна

Как сообщил Омскрегион, остов корабля найден на косе «Зелёного острова» — раньше эта часть действительно была островом. Сохранились и остались различимы крепкие доски, кованые гвозди и другие части судна. Исторически на таких кораблях по Иртышу возили грузы. Также найдено сходство с деревянно баржей, которую ранее находили на берегу Оми. Информация о находке уже передана в Общество охраны памятников.