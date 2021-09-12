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Posted 12 сентября 2021,, 11:49

Published 12 сентября 2021,, 11:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске на берегу Иртыша нашли остатки старинного судна

12 сентября 2021, 11:49
Из-за падения уровня воды в Иртыше обнаружились остатки старинного судна. Предположительно оно относится к XIX – началу XX века.

Как сообщил Омскрегион, остов корабля найден на косе «Зелёного острова» — раньше эта часть действительно была островом. Сохранились и остались различимы крепкие доски, кованые гвозди и другие части судна. Исторически на таких кораблях по Иртышу возили грузы. Также найдено сходство с деревянно баржей, которую ранее находили на берегу Оми. Информация о находке уже передана в Общество охраны памятников.

Значимость находки и ее возраст определят археологи, но уже точно известно, что построено оно не позже 30-х годов прошлого века. Именно тогда прекратили строить деревянные судна и перешли на металлические.

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