Два десятка омских школ перешли на обучение по триместрам

Двадцать две школы города Омска с этого года начали обучать учеников по триместрам. Согласно этой схеме, учебный год делится на три части, в каждой из которых есть небольшие каникулы. При этом общее количество дней отдыха по сравнению со стандартной системой обучения увеличено.