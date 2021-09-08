Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2021,, 21:31

Published 7 сентября 2021,, 21:31

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Два десятка омских школ перешли на обучение по триместрам

7 сентября 2021, 21:31
Двадцать две школы города Омска с этого года начали обучать учеников по триместрам. Согласно этой схеме, учебный год делится на три части, в каждой из которых есть небольшие каникулы. При этом общее количество дней отдыха по сравнению со стандартной системой обучения увеличено.

Специалисты считают, что при обычном обучении после пяти недель занятий школьники сильнее устают и испытывают стресс, у них снижается иммунитет. И в этом случае поможет переход на триместры, сообщает КП-Омск.

Так, в экспериментальных школах учебный год состоит из трех частей, и в каждой из них предусмотрены мини-каникулы. При этом расписание занятий в каждом образовательном учреждении свое. Поэтому у учеников из разных школ могут не совпадать дни отдыха и время для посещения кружков и секций.

В пресс-службе омского департамента образования отмечают, что такой подход к организации обучения не нов. Школы сами выбирают, по какой схеме вести занятия, и обязательный перевод всех на систему триместров не планируется, заверили чиновники.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03