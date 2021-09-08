Два десятка омских школ перешли на обучение по триместрам

Posted 7 сентября 2021,, 21:31
Published 7 сентября 2021,, 21:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Специалисты считают, что при обычном обучении после пяти недель занятий школьники сильнее устают и испытывают стресс, у них снижается иммунитет. И в этом случае поможет переход на триместры, сообщает КП-Омск.
Так, в экспериментальных школах учебный год состоит из трех частей, и в каждой из них предусмотрены мини-каникулы. При этом расписание занятий в каждом образовательном учреждении свое. Поэтому у учеников из разных школ могут не совпадать дни отдыха и время для посещения кружков и секций.
В пресс-службе омского департамента образования отмечают, что такой подход к организации обучения не нов. Школы сами выбирают, по какой схеме вести занятия, и обязательный перевод всех на систему триместров не планируется, заверили чиновники.