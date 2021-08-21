Автоцентр на окраине Омска переделают в гипермаркет

Posted 21 августа 2021,, 03:47
Published 21 августа 2021,, 03:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Речь идет о здании № 89 по улице Суворова. Его построили в 2006 году, в разное время здесь был дилерский центр Subaru и Skoda, но спустя несколько лет компания «Торпроект» обанкротилась, и здание перешло в управление ГК «Феникс-авто». В последние несколько лет здесь базировался автоцентр «ГАЗ».
По данным издания, теперь на постройке висят рекламные баннеры, приглашающие на работу торговый персонал. Предполагается, что в здании откроют уже шестой гипермаркет сети EUROSPAR.
Голландской сетью EUROSPAR в Омске управляют предприниматели Дмитрий Шадрин и Виктор Шкуренко. Последний в разговоре с изданием объяснил, что здание на Суворова ООО «СПАР-Омск» выкупило уже давно. Других комментариев предприниматели пока не дают.