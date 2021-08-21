Автоцентр на окраине Омска переделают в гипермаркет

Речь идет о здании № 89 по улице Суворова. Его построили в 2006 году, в разное время здесь был дилерский центр Subaru и Skoda, но спустя несколько лет компания «Торпроект» обанкротилась, и здание перешло в управление ГК «Феникс-авто». В последние несколько лет здесь базировался автоцентр «ГАЗ».