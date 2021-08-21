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Posted 21 августа 2021,, 03:47

Published 21 августа 2021,, 03:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Автоцентр на окраине Омска переделают в гипермаркет

21 августа 2021, 03:47
Здание на улице Суворова, которое до недавнего времени занимал автоцентр «ГАЗ» компании «Форвард Авто», планируют переформатировать под гипермаркет. Как сообщает портал «ВОмске», на здании появились рекламные растяжки, а внутри идут строительные работы.

Речь идет о здании № 89 по улице Суворова. Его построили в 2006 году, в разное время здесь был дилерский центр Subaru и Skoda, но спустя несколько лет компания «Торпроект» обанкротилась, и здание перешло в управление ГК «Феникс-авто». В последние несколько лет здесь базировался автоцентр «ГАЗ».

По данным издания, теперь на постройке висят рекламные баннеры, приглашающие на работу торговый персонал. Предполагается, что в здании откроют уже шестой гипермаркет сети EUROSPAR.

Голландской сетью EUROSPAR в Омске управляют предприниматели Дмитрий Шадрин и Виктор Шкуренко. Последний в разговоре с изданием объяснил, что здание на Суворова ООО «СПАР-Омск» выкупило уже давно. Других комментариев предприниматели пока не дают.

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