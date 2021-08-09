Омский бизнес приглашают на семинар «Документационное сопровождение экспорта»

Posted 9 августа 2021,, 04:49
Published 9 августа 2021,, 04:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, что серию экспортных семинаров программы «Жизненный цикл экспортного проекта» Центр поддержки экспорта реализует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Слушатели обучающего семинара узнают об основных требованиях международного законодательства к документам, подтверждающим юридическую чистоту внешнеторговой сделки, и об актуальных для экспортеров мерах таможенного и валютного контроля.
«Жизненный цикл экспортного проекта предусматривает оформление определенной документации практически на каждом этапе его реализации. Данный курс содержит сведения о законодательных актах, определяющих документационное обеспечение экспортной сделки, тарифном и нетарифном государственном регулировании экспортной деятельности, документационном обеспечении процедуры экспортного контроля, нормах валютного законодательства и порядке оформления документов валютного контроля», - рассказали в Центре.
Делиться практическими знаниями и отвечать на вопросы участников семинара будет сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ - Елена Капранова.
Обучающий семинар состоится в формате очном формате, участники прослушают теоретический курс, решат тематические кейсы и выполнят практические задания. Принять участие в семинаре могут представители малого и среднего бизнеса Омской области. Необходима предварительная регистрация.