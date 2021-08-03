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Posted 3 августа 2021,, 05:23

Published 3 августа 2021,, 05:23

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экспортеров приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

3 августа 2021, 05:23
9 августа 2021 года Центр поддержки экспорта Омской приглашает омский бизнес на обучающий семинар «Финансовые инструменты экспорта».

К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.

Напомним, что деятельность Центра осуществляется в рамках реализации в Омской области национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».

«Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее продумать экономику внешнеторгового контракта. На данном семинаре омские бизнесмены смогут подробнее узнать о финансовых инструментах экспорта, методах минимизации финансовых рисков, типовых условиях экспортного кредитования и специфике банковской проверки экспортера и его контрагента, наиболее распространенных механизмах управления рисками при валютных операциях, а также об инструментах предэкспортного финансирования, доступных экспортерам», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.

Семинар проведет Елена Капранова - федеральный тренер школы РЭЦ по программе «Жизненный цикл экспортного проекта». Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Заявки принимаются до 8 августа 2021 года включительно.

По вопросам оформления заявки необходимо связаться с сотрудником Центра: Павел Тайченачев, тел.: +7 (3812) 95-77-75, taychenachev@ved55.ru.

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