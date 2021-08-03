Экспортеров приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

«Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее продумать экономику внешнеторгового контракта. На данном семинаре омские бизнесмены смогут подробнее узнать о финансовых инструментах экспорта, методах минимизации финансовых рисков, типовых условиях экспортного кредитования и специфике банковской проверки экспортера и его контрагента, наиболее распространенных механизмах управления рисками при валютных операциях, а также об инструментах предэкспортного финансирования, доступных экспортерам», - рассказали в Центре поддержки экспорта Омской области.