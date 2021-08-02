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Специалисты назвали причины аллергии у омичей

2 августа 2021, 06:24
Фото: 1Медиаинвест
Больше всего вредят здоровью пыль и пыльца. Медики советуют соблюдать простые правила, чтобы избежать обострения болезни.

Специалисты советуют тем, кто страдает поллинозом придерживаться простых правил. Врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей назвала основные причины аллергии у жителей Омской области.

«У жителей Омской области основной причиной аллергии является пыльца, на втором месте – бытовая пыль. Поэтому обстановка в доме должна быть как можно проще, в нем должно быть как можно меньше накопителей пыли. Жилая комната аллергика должна быть аскетичной. Из мебели оставляйте только то, что человеку по-настоящему нужно: стол, стул, шкаф и кровать. И никаких штор, ковров и паласов», – заявила Елена Надей в интервью порталу «ЗОЖ 55».

При этом специалисты не советуют самостоятельно лечить аллергию. Ведь аллергия опасна своей непредсказуемостью.

«Излечить аллергию полностью нельзя. Мы можем добиться длительной ремиссии. Потому с аллергией нужно научиться жить, дружить и контролировать», – рассказала Елена Надей.

#Новости#Медицина#Общество
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