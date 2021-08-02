Специалисты назвали причины аллергии у омичей

«У жителей Омской области основной причиной аллергии является пыльца, на втором месте – бытовая пыль. Поэтому обстановка в доме должна быть как можно проще, в нем должно быть как можно меньше накопителей пыли. Жилая комната аллергика должна быть аскетичной. Из мебели оставляйте только то, что человеку по-настоящему нужно: стол, стул, шкаф и кровать. И никаких штор, ковров и паласов», – заявила Елена Надей в интервью порталу «ЗОЖ 55».