Специалисты назвали причины аллергии у омичей

Специалисты советуют тем, кто страдает поллинозом придерживаться простых правил. Врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей назвала основные причины аллергии у жителей Омской области.
«У жителей Омской области основной причиной аллергии является пыльца, на втором месте – бытовая пыль. Поэтому обстановка в доме должна быть как можно проще, в нем должно быть как можно меньше накопителей пыли. Жилая комната аллергика должна быть аскетичной. Из мебели оставляйте только то, что человеку по-настоящему нужно: стол, стул, шкаф и кровать. И никаких штор, ковров и паласов», – заявила Елена Надей в интервью порталу «ЗОЖ 55».
При этом специалисты не советуют самостоятельно лечить аллергию. Ведь аллергия опасна своей непредсказуемостью.
«Излечить аллергию полностью нельзя. Мы можем добиться длительной ремиссии. Потому с аллергией нужно научиться жить, дружить и контролировать», – рассказала Елена Надей.