РЭО начал масштабную информационную кампанию

«По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко мы начинаем масштабную просветительскую работу, как на федеральном уровне, так и в регионах», — заявил Денис Буцаев.
По словам главы РЭО, контент будет размещаться на каналах массовой коммуникации и новых медиа, в том числе популярных площадках Instagram, YouTube и TikTok. Также работа будет проводиться с населением в регионах.
"Практика нашей работы в регионах показывает крайнюю заинтересованность в информационной поддержке раздельного сбора. Нужна пропаганда, подчеркиваю это слово. Раздельный сбор — это задача государственной важности, идеологически значимое направление", - сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
По его мнению, граждане готовы придерживаться раздельного сбора мусора, однако им нужно предоставить контейнерные площадки.
Эксперт площадки "Экология" Александр Коган также отметил, что привычку раздельного сбора мусора и экологическую культуру в целом необходимо формировать с детства.
"Необходимо быть в открытом и честном диалоге - рассказывать, почему принимаются те или иные решения, какие механизмы работают. Но также важно понимать, что такая большая реформа невозможна без постоянной работы в области экологического просвещения", - сказал он.
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что раздельный сбор мусора является важней составляющей реформы отрасли переработки отходов.
«В отличие от других сфер, в отрасль обращения отходов вовлечен абсолютно каждый житель страны, и каждый гражданин испытывает на себе последствия любых изменений», - сказала она.
Абрамченко также многократно говорила о том, что мусор сильно воздействует на экологию, поэтому она считает, что нужно изменять культуру потребления людей и информировать их о новой реформе.