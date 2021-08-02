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Падает в обмороки. Больной коронавирусом омич не может добиться госпитализации

2 августа 2021, 06:58
Фото: предоставлено Городу55
Как стало известно Городу55, пожилой мужчина с ХОБЛ и 35% поражением легких никак не может добиться госпитализации. В Минздраве рассказали, что в ситуации разберется главврач больницы, в которую обращался пациент.

Сегодня, 2 августа, в редакцию Города55 обратился читатель, который рассказал о тяжелой ситуации с 59-летним отцом, больным коронавирусом. По словам омича, его родственник имеет 35% поражения легких.

Мужчина заболел 22 июля. Поначалу КТ показала 8% поражения левого легкого. Пациенту вызвали врача из Городской больницы № 2, которая выписала противовирусные препараты и антибиотик. Но ничего не помогло.

«Позавчера на скорой увозили еще раз на КТ, — объяснил омич. — Она показала 35% поражения легких, двухстороннюю пневмония и „матовое стекло“. Не госпитализировали».

По словам читателя, у отца есть хроническая обструктивная болезнь легких. Сейчас сатурация скачет от 89 до 93, мужчина падает в обмороки. В регистратуру трудно пробиться из-за больших очередей.

В пресс-службе регионального Минздрава Городу55 прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве пояснили, что сегодня к пациенту уже приходил врач. Состояние омича оценивают как удовлетворительное. Сатурация составляет 95-96. Пациенту предложили госпитализацию, сейчас он решает, хочет ли отправляться в больницу. Также врач пообещал привезти инфицированному препарат «Коронавир».

«Если вы вызвали врача, а он не приходит, можно действовать несколькими способами: вызвать скорую помощь; позвонить в приемную главного врача — телефоны указаны на сайтах учреждений; обратиться в министерство здравоохранения через социальные сети — у ведомства есть официальные страницы в социальных сетях; написать через «Госуслуги», — добавили в пресс-службе ведомства.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Общество#Омск сегодня
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