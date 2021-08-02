Падает в обмороки. Больной коронавирусом омич не может добиться госпитализации

Сегодня, 2 августа, в редакцию Города55 обратился читатель, который рассказал о тяжелой ситуации с 59-летним отцом, больным коронавирусом. По словам омича, его родственник имеет 35% поражения легких.
Мужчина заболел 22 июля. Поначалу КТ показала 8% поражения левого легкого. Пациенту вызвали врача из Городской больницы № 2, которая выписала противовирусные препараты и антибиотик. Но ничего не помогло.
«Позавчера на скорой увозили еще раз на КТ, — объяснил омич. — Она показала 35% поражения легких, двухстороннюю пневмония и „матовое стекло“. Не госпитализировали».
По словам читателя, у отца есть хроническая обструктивная болезнь легких. Сейчас сатурация скачет от 89 до 93, мужчина падает в обмороки. В регистратуру трудно пробиться из-за больших очередей.
В пресс-службе регионального Минздрава Городу55 прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве пояснили, что сегодня к пациенту уже приходил врач. Состояние омича оценивают как удовлетворительное. Сатурация составляет 95-96. Пациенту предложили госпитализацию, сейчас он решает, хочет ли отправляться в больницу. Также врач пообещал привезти инфицированному препарат «Коронавир».
«Если вы вызвали врача, а он не приходит, можно действовать несколькими способами: вызвать скорую помощь; позвонить в приемную главного врача — телефоны указаны на сайтах учреждений; обратиться в министерство здравоохранения через социальные сети — у ведомства есть официальные страницы в социальных сетях; написать через «Госуслуги», — добавили в пресс-службе ведомства.