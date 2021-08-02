Падает в обмороки. Больной коронавирусом омич не может добиться госпитализации

«Если вы вызвали врача, а он не приходит, можно действовать несколькими способами: вызвать скорую помощь; позвонить в приемную главного врача — телефоны указаны на сайтах учреждений; обратиться в министерство здравоохранения через социальные сети — у ведомства есть официальные страницы в социальных сетях; написать через «Госуслуги», — добавили в пресс-службе ведомства.