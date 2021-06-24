В Индии наняли охрану для дорогого сорта манго

Мужчина установил видеокамеры и нанял охранников для охраны дерева манго сорта «миядзаки», являющегося одним из наиболее дорогих в мире.
Как сообщает iz.ru, это манговое дерево было когда-то подарено дочери экс-члена заксобрания штата Аджит Саркар. Сейчас дереву 25 лет, его нынешний хозяин говорит, что его плоды будут продаваться не на рынке, а путем аукциона.
Название сорт получил по имени японской префектуры. Один плод в среднем весит 350 граммов, в нем примерно на 15% больше сахара, чем в манго других сортов.
Плод «миядзаки» стоит от 8000 рупий, это $107, самые дорогие из них продавались по 270 000 рупий ($3600).