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В Индии наняли охрану для дорогого сорта манго

В Индии наняли охрану для дорогого сорта манго

24 июня 2021, 15:07
Фото: pixabay.com
Житель индийского штата Бихар охраняет редкое манговое дерево при помощи видеокамер и сотрудников специальных агентств.

Мужчина установил видеокамеры и нанял охранников для охраны дерева манго сорта «миядзаки», являющегося одним из наиболее дорогих в мире.

Как сообщает iz.ru, это манговое дерево было когда-то подарено дочери экс-члена заксобрания штата Аджит Саркар. Сейчас дереву 25 лет, его нынешний хозяин говорит, что его плоды будут продаваться не на рынке, а путем аукциона.

Название сорт получил по имени японской префектуры. Один плод в среднем весит 350 граммов, в нем примерно на 15% больше сахара, чем в манго других сортов.

Плод «миядзаки» стоит от 8000 рупий, это $107, самые дорогие из них продавались по 270 000 рупий ($3600).

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