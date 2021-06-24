В Индии наняли охрану для дорогого сорта манго

Как сообщает iz.ru, это манговое дерево было когда-то подарено дочери экс-члена заксобрания штата Аджит Саркар. Сейчас дереву 25 лет, его нынешний хозяин говорит, что его плоды будут продаваться не на рынке, а путем аукциона.