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Казахский певец получил срок за избиение клиента омского караоке-бара

Казахский певец получил срок за избиение клиента омского караоке-бара

24 июня 2021, 17:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Город55 уже сообщал, что в Омске была поставлена точка в уголовном деле троих приятелей - Жаслана Жусупова, Каната Макушева и Рахата Якупова, которые жестоко избили клиента караоке-бара «Токио» на улице 10 лет Октября. Появились новые подробности этого инцидента.

Напомним, по версии следствия, около трех часов ночи 14 сентября 20219 года, Жусупов, Мукушев и Якупов набросились с кулаками на посетителя бара, за то, что тот, якобы задел плечом одного их приятелей. За это деяния суд признал всю троицу виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к колонии строгого режима Жаслана Жусупова на 3 года, а Каната Макушева и Рахата Якупова на 2 года и 6 месяцев.

Осужденный Мукушев, как выяснилось, был известным в Омске тамадой и певцом. Он проводил свадьбы, банкеты и юбилеи, а также солировал в народной вокальной студии «Аманат». Официально же мужчина был трудоустроен в автохозяйстве мэрии Омска, стало известно Городу55.

Добавим, что еще один обвиняемый – Жаслан Жусупов, на момент избиения был действующим оперуполномоченным Отдела полиции № 10 города Омска.

#Новости#Криминал#Происшествия
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