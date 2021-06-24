Казахский певец получил срок за избиение клиента омского караоке-бара

Напомним, по версии следствия, около трех часов ночи 14 сентября 20219 года, Жусупов, Мукушев и Якупов набросились с кулаками на посетителя бара, за то, что тот, якобы задел плечом одного их приятелей. За это деяния суд признал всю троицу виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к колонии строгого режима Жаслана Жусупова на 3 года, а Каната Макушева и Рахата Якупова на 2 года и 6 месяцев.