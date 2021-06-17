Производители удобрений вкладывают 500 млрд рублей в развитие предприятий

Вложенные средства помогут вдвое увеличить производственные мощности на предприятиях, изготавливающих минудобрения. Деньги пойдут не только на модернизацию заводов. Часть из них потратят на разработку новых месторождений, а также на внедрение современных технологий и повышение экологической безопасности. Наконец, в планах создание более совершенной логистической системы. Она позволит накапливать запас удобрений в регионах и упростит производителям создание графиков поставок. На сегодняшний день складские мощности отрасли позволяют хранить более 1,5 млн тонн минудобрений.