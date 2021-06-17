Производители удобрений вкладывают 500 млрд рублей в развитие предприятий

В Минсельхозе отметили постоянный рост потребности российских сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях. Для удовлетворения данной потребности изготовители минудобрений планируют инвестировать 500 млрд рублей в развитие производства, пишет rostovgazeta.ru.
Глава РАПУ, гендиректор “ФосАгро” Андрей Гурьев напомнил, что спрос на удобрения активно рос и в прошлом году. Тогда производители удобрений не только смогли удовлетворить потребность аграриев в минудобрениях, но и заложить фундамент на обеспечение урожая 2021 года.
Аналитики сообщили, что рост отрасли наблюдается на протяжении последних лет. В 2020 году сельхозпроизводители нарастили закупку минудобрений на 13%, то в этом уже на 19%. За последние 5 лет агропромышленный комплекс РФ увеличил потребление минеральных удобрений в 1,5 раза. К 2025 году рынок минеральных удобрений России удвоится.
Вложение 500 млрд рублей – это только часть инвестиций, направленных на обеспечение растущих потребностей отечественных аграриев. За последние 7 лет в производство минеральных удобрений вложили более 1,3 трлн рублей. В ближайшие 7 лет инвестиции составят еще примерно 2 трлн.
Вложенные средства помогут вдвое увеличить производственные мощности на предприятиях, изготавливающих минудобрения. Деньги пойдут не только на модернизацию заводов. Часть из них потратят на разработку новых месторождений, а также на внедрение современных технологий и повышение экологической безопасности. Наконец, в планах создание более совершенной логистической системы. Она позволит накапливать запас удобрений в регионах и упростит производителям создание графиков поставок. На сегодняшний день складские мощности отрасли позволяют хранить более 1,5 млн тонн минудобрений.
Аналитики сообщили, что цены на минеральные удобрения постепенно восстанавливаются после спада двухгодичной давности. Напомним, тогда цена обвалилась на 40%, что вынудило изготовителей удобрений внедрить механизмы сдерживания цен.
По словам Гурьева, в настоящее время доступность удобрений находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет.
Немалая заслуга в этом электронной площадки, на которой производители выставляют свои товары. С ее помощью аграрии могут найти необходимую продукцию и заказать ее без проволочек. На площадке представлена продукция всех членов РАПУ, эксперты отмечают быстрый рост ассортимента. За первые 5 месяцев текущего года объем торгов на платформе вырос в 2 раза в сравнении с 2020 годом.
В Российской ассоциации производителей удобрений анонсировали активное развитие цифровых экосистем для сельхозпроизводителей. Их задача - удовлетворять любые запросы аграриев на всем жизненном цикле продукции.