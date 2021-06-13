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Posted 13 июня 2021,, 03:37

Published 13 июня 2021,, 03:37

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Испепеляющая жара. Озвучен прогноз погоды в Омске

13 июня 2021, 03:37
Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС. Длинные выходные для омичей станут по-настоящему жаркими.

Сегодня, 13 июня, днем температура воздуха составит +23… +28 градусов. Местами по области будет небольшой дождь, гроза. При молниях и громе порывы ветра увеличатся до 18 метров в секунду.

Ночью, по данным местного гидрометцентра, станет «тихо». Столбик термометра опустится до +10. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Без осадков и гроз.

Новая неделя и последний выходной для россиян в Омске ознаменуется жаркой погодой. Температура днем предварительно поднимется до +31. При этом порывы ветра не будут более 11 метров в секунду.

Первый официальный рабочий день встретит омичей еще более высоким градусом. Днем +27… +32.

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