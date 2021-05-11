Прокуратура назвала причину обрушения стены в омской пятиэтажке

В прокуратуре добавили, что повреждения еще в апреле текущего года заметили представители управляющей компании ООО «Уют» – тогда проводился сезонный осмотр. Однако никаких мер принято не было. Прокуратура округа внесла представление УК о необходимости устранения нарушений.