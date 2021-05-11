Прокуратура назвала причину обрушения стены в омской пятиэтажке

Как выяснилось в ходе проверки, физический износ стал причиной частичного разрушения облицовочной кирпичной кладки цокольного этажа дома на ул. Олимпийская, 3А. Отмечается, что цоколь выполнен из бетонных блоков, поэтому разрушение кладки не повлияло на целостность несущей конструкции.
В прокуратуре добавили, что повреждения еще в апреле текущего года заметили представители управляющей компании ООО «Уют» – тогда проводился сезонный осмотр. Однако никаких мер принято не было. Прокуратура округа внесла представление УК о необходимости устранения нарушений.