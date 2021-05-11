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Прокуратура назвала причину обрушения стены в омской пятиэтажке

Прокуратура назвала причину обрушения стены в омской пятиэтажке

11 мая 2021, 11:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Омской области проверила информацию о частичном разрушении стены в пятиэтажке. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, физический износ стал причиной частичного разрушения облицовочной кирпичной кладки цокольного этажа дома на ул. Олимпийская, 3А. Отмечается, что цоколь выполнен из бетонных блоков, поэтому разрушение кладки не повлияло на целостность несущей конструкции.

В прокуратуре добавили, что повреждения еще в апреле текущего года заметили представители управляющей компании ООО «Уют» – тогда проводился сезонный осмотр. Однако никаких мер принято не было. Прокуратура округа внесла представление УК о необходимости устранения нарушений.

Ранее в Омске обрушился угол жилого дома на ул. 20-го Партсъезда, 53. Похожий инцидент недавно произошел на ул. 50 лет Профсоюзов, 79.

#Новости#Прокуратура#Общество
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