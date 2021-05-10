«Там нельзя заблудиться». Друг Мураховского рассказал о моменте его исчезновения

Как рассказал изданию Андрей Козачук, участники поездки хотели «отдохнуть, покататься на квадрике». Предприниматель и Александр Мураховский выехали с охотбазы в деревне Поспелово на разных транспортных средствах: болотоходе и квадроцикле соответственно. Примерно за 1,5 км до точки назначения мужчины разъехались: как пояснил Козачук, он поехал путем, по которому квадроцикл не проедет.
Доехав до точки, бизнесмен около 15 минут ждал Александра Мураховского, думая, что тот «подзадержался». Затем он вышел на связь с чиновником по рации, тот сказал, что он заехал в труднопроходимое место и не может выбраться.
«Бросил квадроцикл в итоге. Не сказал, где идет — где-то в лесу. Сказал ему: стой на месте, я тебя найду. Потом рация перестала работать. Я все излазил там — он сказал, что двигается пешком. Куда просто, не мог сориентироваться, потому что не знал местности. Мы надеялись его найти своими силами, там такое место, что нельзя в принципе заблудиться», — рассказал Козачук.
Как рассказал бизнесмен, Александр Мураховский прибыл на охотбазу в ночь на 6 мая. Напомним, глава омского Минздрава пропал 7 мая в Большеуковском районе, его до сих пор ищут.