«Там нельзя заблудиться». Друг Мураховского рассказал о моменте его исчезновения

«Бросил квадроцикл в итоге. Не сказал, где идет — где-то в лесу. Сказал ему: стой на месте, я тебя найду. Потом рация перестала работать. Я все излазил там — он сказал, что двигается пешком. Куда просто, не мог сориентироваться, потому что не знал местности. Мы надеялись его найти своими силами, там такое место, что нельзя в принципе заблудиться», — рассказал Козачук.