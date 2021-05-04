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Posted 4 мая 2021,, 12:46

Published 4 мая 2021,, 12:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Первый российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет в Москве 11–13 июня

4 мая 2021, 12:46
В Москве 11–13 июня пройдет первый российский туристический форум «Путешествуй!» На нем презентуют национальные брендовые маршруты и новые форматы отдыха, ставшие популярными в 2020 году.

Форум организует Фонд Росконгресс совместно с Ростуризмом и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.

«Россия продемонстрировала, что отдых внутри страны не уступает заграничным курортам. Мы хотим сделать отдых в России доступнее и интереснее, делиться опытом друг с другом и перенимать удачные практики», — сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Как отметил Стуглев, в форуме будут участвовать не только эксперты туристической сферы, но и представители власти, бизнеса и блогеры. Всего планируется принять более 30 тысяч участников.

Как рассказала руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ» Татьяна Анисимова, выставка неслучайно стала площадкой для форума — в распоряжении участников будут семь тематических зон.

«Выставка является одной из самых популярных туристических дестинаций России, которую ежегодно посещают более 30 миллионов гостей», — сказала Анисимова.

На форуме пройдут мастер-классы, в рамках которых расскажут, как создать эффективный маркетинговый продукт, и встречи с тревел-блогерами. Интерактивные экспозиции позволят познакомиться с караванингом, кемпингом, глэмпингом, автотуризмом и экопоходами. Будут представлены и проекты в сфере гастрономического, образовательного и медицинского туризма.

Уже сейчас жители регионов могут поучаствовать в нетривиальном творческом конкурсе в соцсетях. Для этого нужно создать фото- или видеорепортаж о своем регионе и выложить его с необходимыми хештегами. Участники могут получить полезные для путешествия презенты и возможность представить свой проект на форуме в Москве. Заявки принимаются до 1 июня, оценивать работы будут блогеры. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на rustravelforum.com.

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