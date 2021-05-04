Первый российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет в Москве 11–13 июня

Уже сейчас жители регионов могут поучаствовать в нетривиальном творческом конкурсе в соцсетях. Для этого нужно создать фото- или видеорепортаж о своем регионе и выложить его с необходимыми хештегами. Участники могут получить полезные для путешествия презенты и возможность представить свой проект на форуме в Москве. Заявки принимаются до 1 июня, оценивать работы будут блогеры. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на rustravelforum.com.