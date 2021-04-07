Напечатала на принтере. Омичка закупилась техникой с помощью поддельных купюр

В Омске утвердили обвинительный приговор в отношении 29-летней жительницы Кировского округа. На нее заведено уголовное дело, связанное с мошенничеством.
Женщина использовала цветной принтер, чтобы создать подделки купюр номиналом в 500 и 1000 рублей. Также она купила сувенирную продукцию, которая внешне была похожа на банкноты номиналом в 500 рублей.
После этого омичка решила купить офисную технику через сайт бесплатных объявлений. Она расплатилась с разными людьми с помощью муляжей денег. От ее действий пострадали восемь человек.
Женщина признала вину. Ранее она уже была судимой за кражу. Сейчас дело передали в суд.