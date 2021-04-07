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Напечатала на принтере. Омичка закупилась техникой с помощью поддельных купюр

Напечатала на принтере. Омичка закупилась техникой с помощью поддельных купюр

7 апреля 2021, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина обманула восемь человек, расплатившись с ними фальшивыми деньгами, сообщает региональная прокуратура.

В Омске утвердили обвинительный приговор в отношении 29-летней жительницы Кировского округа. На нее заведено уголовное дело, связанное с мошенничеством.

Женщина использовала цветной принтер, чтобы создать подделки купюр номиналом в 500 и 1000 рублей. Также она купила сувенирную продукцию, которая внешне была похожа на банкноты номиналом в 500 рублей.

После этого омичка решила купить офисную технику через сайт бесплатных объявлений. Она расплатилась с разными людьми с помощью муляжей денег. От ее действий пострадали восемь человек.

Женщина признала вину. Ранее она уже была судимой за кражу. Сейчас дело передали в суд.

#Новости#Подделка#Деньги#Прокуратура Омской области#Омск сегодня#Общество
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