«Разрешил вопрос». Напавший на продавщиц с ножом омич хотел приучить их к вежливости

В омской полиции раскрыли детали нападения в супермаркете на 6-й Шинной, информация о котором появилась накануне в соцсетях. Стражи порядка задержали 33-летнего ранее судимого подозреваемого, который пришел в торговую точку и «беспричинно стал наносить удары ножом двум продавцам 23 и 42 лет». Также злоумышленник попытался открыть кассу, но не справился с задачей и покинул магазин. Сотрудницам оказали медпомощь, их жизни вне опасности.
В группе омского УМВД опубликовали видеозапись с опроса задержанного. Мужчина утверждает, что ранее сталкивался в данной торговой точке с хамством. «Решил пойти туда, так сказать, разрешить вопрос», — пояснил свои действия омич.
Также он признался, что выбросил куртку, в которой был в день преступления, потому что в ней «отпала необходимость». Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Он находится в СИЗО.