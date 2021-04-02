Очередное крупное предприятие Омска «переедет» в другой регион

Напомним, ранее похожая ситуация произошла с пищевым гигантом «Алкогольная сибирская группа» Андрея Стрельца. Компания, ранее юридически прописанная в Омске, сменила адрес регистрации на подмосковный город Руза. Следом за этим она начала процесс реорганизации, однако из-за него, в отличие от «КВ», фирма не потеряет самостоятельность, так как другие юрлица вливаются в ее состав.