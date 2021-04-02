Город55
ГлавноеВсе новости
Очередное крупное предприятие Омска «переедет» в другой регион

Очередное крупное предприятие Омска «переедет» в другой регион

2 апреля 2021, 16:10
Фото: pixabay.com
Как стало известно Городу55, АО «Кордиант-Восток» не просто сменит адрес регистрации, а прекратит свое существование в качестве самостоятельного юридического лица.

Ярославский завод-гигант АО «Кордиант» принял решение о реструктуризации своих активов. Наибольшие изменения затронут омское АО «Кордиант-Восток» (полностью принадлежит АО «Кордиант»). Омская компания прекратит свое существование в качестве самостоятельного юридического лица, так как вольется в состав АО «Кордиант».

Решение о реорганизации АО «Кордиант» было принято на внеочередном собрании совета директоров предприятия (протокол № 1/21 от 31 марта 2021 года). В результате реорганизации активы «Кордианта» вырастут, так как к нему присоединится омский «Кордиант-Восток». После реорганизации омское предприятие перестанет существовать на бумаге как самостоятельное юрлицо.

Единственное, что может затормозить процесс слияния двух промышленных гигантов, — требования кредиторов обоих заводов. Они могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации, то есть до 2 мая 2021 года.

«Кордиант-Восток» является одним из крупнейших омских промышленных предприятий. В нем трудится порядка 860 человек, его выручка в 2019 году составила 6 млрд рублей, а чистая прибыль — 47.1 млн рублей.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла с пищевым гигантом «Алкогольная сибирская группа» Андрея Стрельца. Компания, ранее юридически прописанная в Омске, сменила адрес регистрации на подмосковный город Руза. Следом за этим она начала процесс реорганизации, однако из-за него, в отличие от «КВ», фирма не потеряет самостоятельность, так как другие юрлица вливаются в ее состав.

#Новости#Завод#Экономика#Эксклюзивы#Омск сегодня
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14