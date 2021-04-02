Очередное крупное предприятие Омска «переедет» в другой регион

Ярославский завод-гигант АО «Кордиант» принял решение о реструктуризации своих активов. Наибольшие изменения затронут омское АО «Кордиант-Восток» (полностью принадлежит АО «Кордиант»). Омская компания прекратит свое существование в качестве самостоятельного юридического лица, так как вольется в состав АО «Кордиант».
Решение о реорганизации АО «Кордиант» было принято на внеочередном собрании совета директоров предприятия (протокол № 1/21 от 31 марта 2021 года). В результате реорганизации активы «Кордианта» вырастут, так как к нему присоединится омский «Кордиант-Восток». После реорганизации омское предприятие перестанет существовать на бумаге как самостоятельное юрлицо.
Единственное, что может затормозить процесс слияния двух промышленных гигантов, — требования кредиторов обоих заводов. Они могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации, то есть до 2 мая 2021 года.
«Кордиант-Восток» является одним из крупнейших омских промышленных предприятий. В нем трудится порядка 860 человек, его выручка в 2019 году составила 6 млрд рублей, а чистая прибыль — 47.1 млн рублей.
Напомним, ранее похожая ситуация произошла с пищевым гигантом «Алкогольная сибирская группа» Андрея Стрельца. Компания, ранее юридически прописанная в Омске, сменила адрес регистрации на подмосковный город Руза. Следом за этим она начала процесс реорганизации, однако из-за него, в отличие от «КВ», фирма не потеряет самостоятельность, так как другие юрлица вливаются в ее состав.