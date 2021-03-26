Омские ревизоры нашли нарушения на 188 млн рублей при постройке дороги-дублера

Так, при строительстве дублера улицы 70 лет Октября были допущены нарушения на более чем 188 млн рублей. Специалисты направили запрос в один из омских вузов, который связан с проектом реконструкции дороги. Сотрудники учебного заведения выяснили, что пропускная способность дороги на перекрестке 3-й Островской и 3-й Енисейской не отвечает необходимым требованиям.