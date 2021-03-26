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Posted 26 марта 2021,, 06:09

Published 26 марта 2021,, 06:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские ревизоры нашли нарушения на 188 млн рублей при постройке дороги-дублера

26 марта 2021, 06:09
Сотрудники омского Управления федерального казначейства сообщили, что нашли серьезные нарушения при реконструкции дороги-дублера, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, накануне в Омске прошло заседание Коллегии регионального Управления федерального казначейства. Во время мероприятия сотрудники ведомства рассказали, что нашли серьезные нарушения при реконструкции дороги-дублера на Левобережье.

Так, при строительстве дублера улицы 70 лет Октября были допущены нарушения на более чем 188 млн рублей. Специалисты направили запрос в один из омских вузов, который связан с проектом реконструкции дороги. Сотрудники учебного заведения выяснили, что пропускная способность дороги на перекрестке 3-й Островской и 3-й Енисейской не отвечает необходимым требованиям.

Напомним, что ранее подрядчик ООО «Стройтраст» обратился в суд с иском к департаменту строительства Омска. Организация потребовала с ведомства 118.6 млн рублей. Кроме того, замглавы УФАС по Омской области Тамара Шмакова сообщала, что при постройке дороги компания допустила серьезные нарушения, подделав документы ради победы в аукционе.

ОБНОВЛЕНО

Как подчеркнули в городском депстрое, проектная документация дороги в 2015 году была рассмотрена на Архитектурно-градостроительном совете. В частности, были представлены варианты трассы. Объект проектировался в границах муниципальных земельных участков, отведенных под стройку. В 2016 и 2020 годах документация получила положительные заключения государственной экспертизы. В декабре 2020 года Госстройнадзор выдал заключение о соответствии дороги требованиям проектной документации.

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