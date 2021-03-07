Плавали, знаем! Омичи отреагировали на эко-происшествия в России

Омичи, всегда остро воспринимающие экологические проблемы, не заставили себя долго ждать. В сообществе «Проект „Дыши“ Омск» появились репосты со странице Светланы Радионовой, в которых сообщается о происшествиях. Публикации тут же «обросли» лайками и перерепостами.