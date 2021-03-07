Плавали, знаем! Омичи отреагировали на эко-происшествия в России

Posted 7 марта 2021,, 06:21
Published 7 марта 2021,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью стало известно о пожаре в акватории реки Обь. Как сообщила Светлана Радионова, на месте уже работают специалисты Росприроднадзора и МЧС.
«Устанавливаем, что случилось. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала глава ведомства на своей странице во ВКонтакте. Однако пользователи соцсетей предположили, что это горит нефть, запах которой якобы уже месяц витал в воздухе Нижневартовска.
Незадолго до происшествия на Оби, случился инцидент в Хабаровском крае. С рельсов сошел состав с 18 цистернами нефтепродуктов. 11 из них опрокинулись, 6 оказались пробиты. В районе места аварии началась утечка мазута и дизеля. Как написала Радионова, площадь загрязнения оценили в 400 квадратных метров.
«Отобраны пробы воды и почвы. В отношении ОАО „РЖД“ возбуждено административное расследование. Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно. К ликвидации аварии привлечены 43 человека», — написала руководитель Росприроднадзора. Также сообщалось, что проводится работа над предотвращением попадания нефтепродуктов в ближайший водоем — ручей «Три ключа», впадающий в озеро Болонь.
Омичи, всегда остро воспринимающие экологические проблемы, не заставили себя долго ждать. В сообществе «Проект „Дыши“ Омск» появились репосты со странице Светланы Радионовой, в которых сообщается о происшествиях. Публикации тут же «обросли» лайками и перерепостами.
Добавим, в Омской области за загрязнением водных объектов наблюдает Обь-Иртышское УГМС. Пробы отбирают ежемесячно с 12 водоемов. По данным ведомства, в январе 2021 года были случаи превышения ПДК трудно- и легкооксиляемых органических веществ, азота аммонийного, азота нитритного, соединений меди, марганца, фенолов, нефтепродуктов, опасных пестицидов. Было зарегистрировано два случая высокого загрязнения и один экстремально высокого загрязнения поверхностных вод.