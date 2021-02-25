«Это бизнес-война». Глава «Омскэлектро» Жуковский выступил на комиссии Горсовета

Повторю, всему вопрос только деньги. История началась гораздо раньше, еще в 2013 году. Когда много раз нам говорили: «Пора продать „Омскэлектро“, пора продать». Это единственная муниципальная компания, которая приносит прибыль. Впервые была проведена модернизация, два года исполняется инвестпрограмма, показывается прибыль. Я всем официально заявляю: не надо давить на нас таким образом. Мы не выступаем субъектом переговоров. Не надо меня убеждать в этом. И теми методами, которые сейчас происходят, вы тоже не добьетесь результата. Если вы хотите принять решение о продаже муниципального предприятия, не надо со мной разговаривать. Депутаты могут самостоятельно принять такое решение. Но если вы хотите узнать мое мнение, я считаю, что этого делать не надо. Но еще раз повторю — это вопрос депутатов.