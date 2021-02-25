«Это бизнес-война». Глава «Омскэлектро» Жуковский выступил на комиссии Горсовета

Posted 25 февраля 2021,, 12:17
Published 25 февраля 2021,, 12:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Видеозапись выступления появилась в телеграм-канале депутата Дмитрия Петренко. Начало в записи отсутствует, речь Жуковского начинается со следующих слов:
— … решениям, которые не относятся к вопросам, рассматриваемым данным комитетом. В частности, это были вопросы об истребовании информации о проведении работ по капитальному ремонту домов, направлялось решение... (неразборчиво - прим. ред.) к приемке работ после проведения капитального ремонта уполномоченному представителю собственников, и, как следствие, в нарушение ст. 11-12 решения горсовета 427 включались в повестку заседания вопросы, не связанные с бюджетными правоотношениями, иными отношениями финансового характера, которые затрагивали личную заинтересованность Юрия Николаевича Федотова в спорном правоотношении с «Омскэлектро».
Мы, коллеги, еще долго можем об этом говорить, но на самом деле все написали, информация у вас есть. Вопрос, на мой взгляд, достаточно простой, Минтруд дает разъяснение: есть собственность, есть судебное разбирательство. Налицо конфликт интересов. Это не говорит о том, что нельзя это обсуждать. Надо это обсуждать, просто есть порядок, который прописан в законе. Заявить об этом, и все.
Мы все взрослые люди, видим, что происходит. Сейчас идет война. Это бизнес-война, не политика. Тут нет никаких партий, целей, которые бы касались власти. Это чисто деньги.
Мы видим на страницах прессы, сейчас уже практически ежедневно, достаточно хамские оскорбительные выпады в адрес компании. Мы видим взыскания, которые различного рода люди предполагают — то мы 10 миллионов украли, то 20, то уже 50. Скоро сумма перевалит за миллиард. Хочется спросить у этих людей: «Откуда у вас эти фантазии по поводу сотен миллионов?». Я напомню, проверка, которую проводит управление федерального казначейства, не сделала никаких официальных выводов. Был предоставлен промежуточный акт, мы дали на него свои возражения, проверка продлена.
Повторю, всему вопрос только деньги. История началась гораздо раньше, еще в 2013 году. Когда много раз нам говорили: «Пора продать „Омскэлектро“, пора продать». Это единственная муниципальная компания, которая приносит прибыль. Впервые была проведена модернизация, два года исполняется инвестпрограмма, показывается прибыль. Я всем официально заявляю: не надо давить на нас таким образом. Мы не выступаем субъектом переговоров. Не надо меня убеждать в этом. И теми методами, которые сейчас происходят, вы тоже не добьетесь результата. Если вы хотите принять решение о продаже муниципального предприятия, не надо со мной разговаривать. Депутаты могут самостоятельно принять такое решение. Но если вы хотите узнать мое мнение, я считаю, что этого делать не надо. Но еще раз повторю — это вопрос депутатов.
Что еще хотелось бы сказать. (неразборчиво - прим. ред.) Можно. Но надо тогда не выносить ежедневно, не давить. С одной стороны, вы хотите, чтобы было сделано, с другой стороны, вы не пускаете нас на дома. Это же бред! Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Ну не бывает одинаково. (неразборчиво) Некоторые жирные коты наелись от пуза, здесь метод лечения только один — два пальца в рот и на (неразборчиво - прим. ред.).
Конфликт Федотова и Жуковского обострился после того, как на страницах газеты «Коммерческие вести», соучредителем которой является депутат, эксперт в сфере ЖКХ Александр Лихачев обвинил муниципальное ОАО в уводе федерального миллиарда, выделенного на ремонт судебных домов. Впоследствии издание на протяжении нескольких месяцев продолжало выпускать материалы, где говорилось о странных подходах «Омскэлектро» к организации и проведению капитального ремонта. АО «Омскэлектро» пыталось через суд защитить свою деловую репутацию, однако в удовлетворении иска ему было отказано.
Добавим, что антикоррупционная комиссия ОГС по итогам сегодняшнего заседания приняла решение лишить Юрия Федотова мандата депутата. Теперь это решение предстоит утвердить или отклонить всем членам городского Совета.