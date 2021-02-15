Неизвестный перебил ставку «Башспирта» в торгах за знаменитый арт-объект «Аленушка»

Напомним, руководство «Башспирта» собиралось купить арт-объект, чтобы установить его в качестве своеобразного памятника контрафактному спиртному. Однако стать символом «паленки» скульптуре не суждено, ее перекупил неизвестный участник торгов за 2,6 млн рублей. «Башспирт» предлагал за нее 2,55 млн. Начальная цена была 1 млн рублей, пишет mkset.ru.
Памятник был изготовлен по заказу бизнесмена Владимира Пилипенко. Он собирался установить его в Нововоронеже в честь 250-летия города. Однако фотографии памятника, которые попали в Сеть, обескуражили горожан. В интернете даже запустили флешмоб. Его участники придумывали разные смешные названия для арт-объекта.
После такой реакции на «Аленушку» владелец скульптуры решил продать ее, а вырученные деньги отдать городу. Руководство «Башспирта» собиралось приобрести памятник, чтобы установить перед новым офисом своего Торгового дома как символ контрафакта.