Неизвестный перебил ставку «Башспирта» в торгах за знаменитый арт-объект «Аленушка»

Памятник был изготовлен по заказу бизнесмена Владимира Пилипенко. Он собирался установить его в Нововоронеже в честь 250-летия города. Однако фотографии памятника, которые попали в Сеть, обескуражили горожан. В интернете даже запустили флешмоб. Его участники придумывали разные смешные названия для арт-объекта.