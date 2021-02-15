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Неизвестный перебил ставку «Башспирта» в торгах за знаменитый арт-объект «Аленушка»

Неизвестный перебил ставку «Башспирта» в торгах за знаменитый арт-объект «Аленушка»

15 февраля 2021, 21:56
Фото: фрагмент видео
«Башспирт» проиграл аукцион, на котором выставлялась вызвавшая резонанс скульптура «Аленушка». Победителем стал третий участник аукциона, данные о котором не разглашаются.

Напомним, руководство «Башспирта» собиралось купить арт-объект, чтобы установить его в качестве своеобразного памятника контрафактному спиртному. Однако стать символом «паленки» скульптуре не суждено, ее перекупил неизвестный участник торгов за 2,6 млн рублей. «Башспирт» предлагал за нее 2,55 млн. Начальная цена была 1 млн рублей, пишет mkset.ru.

Памятник был изготовлен по заказу бизнесмена Владимира Пилипенко. Он собирался установить его в Нововоронеже в честь 250-летия города. Однако фотографии памятника, которые попали в Сеть, обескуражили горожан. В интернете даже запустили флешмоб. Его участники придумывали разные смешные названия для арт-объекта.

После такой реакции на «Аленушку» владелец скульптуры решил продать ее, а вырученные деньги отдать городу. Руководство «Башспирта» собиралось приобрести памятник, чтобы установить перед новым офисом своего Торгового дома как символ контрафакта.

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