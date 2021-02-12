К банкротству «Новатора» наконец присоединился омский ритейлер Виктор Шкуренко

Напомним, именно отсутствие возможности погасить долги перед кредиторами и стало причиной ликвидации и последовавшей за ним процедуре банкротства «Новатора». Отметим, что основная доля долгов у «Новатора» образовалась именно перед Виктором Шкуренко — суммарно 50 млн рублей. Долги перед остальными контрагентами у «Новатора» значительно меньше и, согласно материалам дела, ни разу не превысили 1 млн рублей. Это означает, что в случае попадания Шкуренко в список, он станет основным кредитором «Новатора» и фактически сможет лично диктовать арбитражному управляющему как распоряжаться имуществом сети гипермаркетов.