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К банкротству «Новатора» наконец присоединился омский ритейлер Виктор Шкуренко

К банкротству «Новатора» наконец присоединился омский ритейлер Виктор Шкуренко

12 февраля 2021, 17:29
Фото: "Город55"
Известный омский предприниматель Виктор Шкуренко наконец вступил в банкротный процесс сети гипермаркетов «Новатор». Долги «Новатора» перед ритейлером фактически и стали причиной финансового краха сети гипермаркетов.

Как стало известно Городу55, в Арбитражный суд Омской области поступило два заявления о включении в реестр требований кредиторов «Новатора» двух юридических лиц. Так, в список хотят попасть с требованиями на 24.9 млн рублей ООО «Торговый дом «Шкуренко», а еще 25.4 млн рублей просит внести сам Виктор Шкуренко в качестве индивидуального предпринимателя.

Напомним, именно отсутствие возможности погасить долги перед кредиторами и стало причиной ликвидации и последовавшей за ним процедуре банкротства «Новатора». Отметим, что основная доля долгов у «Новатора» образовалась именно перед Виктором Шкуренко — суммарно 50 млн рублей. Долги перед остальными контрагентами у «Новатора» значительно меньше и, согласно материалам дела, ни разу не превысили 1 млн рублей. Это означает, что в случае попадания Шкуренко в список, он станет основным кредитором «Новатора» и фактически сможет лично диктовать арбитражному управляющему как распоряжаться имуществом сети гипермаркетов.

В сентябре 2020 года ООО «ТД «Шкуренко» (принадлежит Виктору Шкуренко) выиграло в суде у ООО «Новатор» по иску на 24.9 млн рублей, еще 25.4 млн рублей Пономарев проиграл самому индивидуальному предпринимателю. Правда, денег по искам он не получил, Фактически проигранный процесс и стал причиной последующей ликвидации «Новатора» — денег на выплату долгов Шкуренко у Арсена Пономарева не оказалось.

О проблемах «Новатора» СМИ стало известно летом 2020 года. Оказалось, что предприятие находится на грани банкротства уже продолжительное время и только лояльность кредиторов удерживала его от финансового краха.

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